Kimi Antonelli riceve una supercar da 200mila euro, ma non ha la patente: il regalo si trasforma in beffa

Il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli, appena diciottenne, sta facendo parlare di sé nel mondo della Formula 1, grazie a prestazioni eccezionali nelle prime gare del campionato 2025. Dopo il suo debutto nel GP d’Australia, dove ha effettuato una rimonta impressionante dal 16° al 4° posto, il talento italiano ha continuato a sorprendere nel GP della Cina e nel GP del Giappone, dove è riuscito a guidare in testa per diversi giri, diventando il pilota più giovane di sempre a farlo nella storia della Formula 1.





In attesa del quarto appuntamento della stagione, il GP del Bahrain, che si svolgerà a Sakhir dall’11 al 13 aprile, la scuderia tedesca Mercedes ha deciso di omaggiare il giovane pilota con un regalo speciale: una supercar di lusso, una Mercedes-AMG GT 63 S. Questa vettura, con una potenza di 585 cv e un motore V8 biturbo da 3.982 cc, è in grado di raggiungere una velocità massima di 315 km/h. Il valore di questa auto si aggira intorno ai 200mila euro, un vero e proprio gioiello che unisce prestazioni elevate a un design elegante. Antonelli ha ritirato il veicolo durante una delle sue visite a casa, tra un GP e l’altro, mentre continua a frequentare le lezioni presso il centro AMG Performance Stefauto di Bologna.

Nonostante l’entusiasmo per il regalo, c’è un aspetto paradossale: Andrea Kimi Antonelli non potrà utilizzare la sua nuova supercar per i prossimi tre anni. Questo perché, avendo conseguito la patente di guida solo a gennaio, deve rispettare le normative italiane che limitano i neopatentati. Secondo la legge, nei primi tre anni dopo il conseguimento della patente, i neopatentati non possono guidare veicoli con potenza superiore a 105 kW (equivalente a 142 cv) e con un rapporto kW/tara maggiore di 75 kW/t. Pertanto, il giovane pilota non potrà guidare la sua nuova vettura sulle strade italiane fino all’inizio del 2028.

Questa situazione implica che, per un lungo periodo, sarà il padre di Andrea, Marco Antonelli, ex pilota professionista e attuale team manager della squadra corse Antonelli Motorsport, a poter godere della supercar. La scelta di regalare una vettura così prestigiosa a un giovane pilota di talento come Antonelli riflette la fiducia della Mercedes nelle sue capacità e nella sua carriera futura.

Il giovane pilota ha commentato con entusiasmo il regalo ricevuto, affermando: “Sono molto fortunato” nel momento in cui ha ritirato la vettura. Tuttavia, la realtà delle restrizioni per neopatentati lo costringerà a rimandare l’emozione di guidare la sua nuova supercar. È evidente che, anche se è abituato a maneggiare automobili da corsa con potenze straordinarie, le leggi italiane lo pongono in una situazione inusuale.

Nonostante il divieto di utilizzo, il gesto della Mercedes rappresenta un importante riconoscimento per il talento di Andrea Kimi Antonelli e per il suo potenziale futuro nel mondo della Formula 1. La scuderia ha deciso di puntare su di lui dopo il ritiro di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, che ha scelto di passare alla Ferrari. Questa transizione ha aperto la strada a nuovi talenti, e Antonelli sembra essere uno dei più promettenti.