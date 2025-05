Kyrgios non si trattiene: “Ma dai, Sinner paga questa persona centinaia di migliaia di dollari”

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, ha fatto un grande ritorno nel circuito, arrivando immediatamente alla finale del prestigioso torneo ATP 1000 di Roma. Nonostante la sconfitta contro Carlos Alcaraz, la performance di Sinner è stata notevole, soprattutto dopo aver scontato una sospensione di tre mesi concordata con la WADA. Tuttavia, il tennista australiano Nick Kyrgios non ha perso l’occasione per attaccare nuovamente il 23enne altoatesino. Kyrgios ha ripreso la sua consueta critica, sostenendo che Sinner avrebbe ricevuto un trattamento di favore rispetto ad altri casi di doping, che sono stati puniti più severamente.





Secondo Kyrgios, il giovane campione era pienamente consapevole di aver assunto una sostanza vietata, nello specifico il Clostebol, per migliorare le sue prestazioni. Questa affermazione va contro le dichiarazioni ufficiali della WADA, che ha definito il caso di Sinner come “doping lontano anni luce”. Nonostante le prove e le dichiarazioni ufficiali, Kyrgios continua a sostenere la sua versione dei fatti.

Il tennista australiano ha ribadito le sue accuse durante un podcast registrato poco prima della finale di Roma. Ha paragonato Sinner a Nikola Jokic dell’NBA, sottolineando come un atleta di tale calibro non possa non sapere cosa entra nel suo corpo. “Ragazzi, lui è il numero uno al mondo. Quindi, è tipo Nikola Jokic in termini di NBA, no? Quindi, pensi che assuma un fisioterapista per centinaia di migliaia di dollari… Fratello, paga questa persona centinaia di migliaia di dollari, e questo fisio porterà un dannato bisturi nella sua borsa senza niente intorno? Tipo, senza custodia? Starà lì a penzoloni? Si taglierà un dito, spalmerà della crema da massaggio su un taglio? Ma dai… paghi questa persona centinaia… io pago il mio fisio centinaia di migliaia di dollari per… metto la mia fiducia nella sua ricerca, nei suoi anni di lavoro per prendersi cura del mio corpo, per assicurarsi che non succeda”.

Kyrgios ha continuato a mettere in dubbio l’ingenuità di Sinner, affermando: “È il numero uno al mondo. Pensi che non lo sapesse? – insiste Kyrgios – Pensi che quel livello di ingenuità possa esserci quando sei il numero uno al mondo? Questi tizi sono dannatamente diligenti, fratello. Questi tizi non bevono nemmeno un sorso di dannato alcol, e permetterebbero… si comporterebbero come se non sapessero? Dai, dai”. Inoltre, il tennista australiano ha suggerito una connessione tra il caso di Sinner e le improvvise dimissioni del CEO dell’ATP, Massimo Calvelli, avvenute il 4 aprile. “E poi pensi che sia solo una coincidenza che il CEO dell’ATP sia italiano e ora si sia dimesso? Si è dimesso all’improvviso. Perché ti sei dimesso ora? C’è qualche motivo per questo? La PTPA sta facendo causa all’ATP e ora lui… ok, devo dimettermi ora. Perché ti dimetti? Ehi, com’è successo?”.

Queste dichiarazioni sollevano dubbi su possibili complotti e favoritismi all’interno del mondo del tennis, ma mancano di prove concrete. Le accuse di Kyrgios sembrano essere basate più su teorie personali che su fatti verificabili. Mentre il tennista australiano continua a sollevare polemiche, Sinner rimane concentrato sulla sua carriera e sui prossimi impegni sportivi.

Il giovane italiano ha dimostrato grande maturità e professionalità nel gestire le critiche e le controversie che lo hanno coinvolto. La sua prestazione a Roma è stata un chiaro segno della sua determinazione e del suo talento. Nonostante le difficoltà incontrate fuori dal campo, Sinner continua a lavorare duramente per migliorare e raggiungere nuovi traguardi.

La vicenda evidenzia come il mondo dello sport sia spesso al centro di discussioni e polemiche che vanno oltre le prestazioni atletiche. Tuttavia, è fondamentale basarsi su fatti concreti e dichiarazioni ufficiali piuttosto che su speculazioni e accuse infondate. In attesa dei prossimi sviluppi, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di consolidare la sua posizione tra i migliori giocatori del mondo.