La 20enne Sofia Napolitano si mostra in un video: “Non sono sparita, sono con il mio fidanzato”





Un video pubblicato da Sofia Napolitano, una ragazza di 20 anni di cui la famiglia non aveva notizie dal 15 settembre, ha chiarito la sua situazione. La giovane ha iniziato il filmato dicendo: “Ciao a tutti quanti, per chi non avesse visto le notizie nelle ultime 48 ore io sono la persona scomparsa.” Con queste parole, Sofia ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute, affermando di star bene e di essere tranquilla. Il video è stato girato insieme al suo fidanzato, con il quale ha voluto precisare di trovarsi.





Nel video, Sofia ha spiegato: “Ho fatto questo video e l’ho pubblicato su tutte le piattaforme che ho per precisare che sto bene, sono tranquilla, non mi sta succedendo niente e sono sana come un pesce.” La ragazza ha anche risposto alle speculazioni che circolavano riguardo alla sua scomparsa, chiarendo che si trovava con il suo fidanzato, il “ragazzo colombiano” di cui si era parlato, con il quale ha una relazione da oltre un anno.

I familiari di Sofia avevano ipotizzato che i due ragazzi fossero insieme, ma la giovane ha voluto chiarire ulteriormente la situazione. Ha affermato: “Purtroppo, la mia famiglia non ha mai visto bene la nostra relazione e ha da sempre tentato di ostacolarci.” Ha quindi raccontato di aver vissuto litigi pesanti, ai quali anche il suo fidanzato aveva assistito. A questo proposito, ha difeso il giovane, dicendo: “Non è un ragazzo cattivo, è bravissimo, non giudicatelo, è una persona incredibile. Meno male che c’è lui in questo momento perché senza di lui non so cosa farei.”



Sofia ha rivelato di aver già pensato in passato di allontanarsi dalla sua famiglia e di aver lasciato loro una lettera in cui spiegava le motivazioni del suo gesto. “Ho scritto che questo allontanamento non sarebbe stato per sempre ma per un anno,” ha dichiarato. La giovane ha anche condiviso che la sua vita universitaria non stava andando bene e che non si sentiva felice nella città in cui viveva. Ha aggiunto: “Per fortuna, il mio ragazzo e la sua famiglia sono stati disponibili a sostenermi e a trovarmi un lavoro per fare una nuova esperienza di vita.”

Un altro aspetto inquietante emerso dal video riguarda la mancanza di documenti di Sofia. Ha spiegato: “Purtroppo, mi hanno tolto tutti i documenti, il passaporto due mesi fa e poi la carta d’identità e la tessera sanitaria. Le tempistiche sono queste.” Questa situazione ha complicato ulteriormente il suo allontanamento, rendendo difficile per lei dimostrare la sua identità e la sua volontà di essere indipendente.

Sofia ha poi riflettuto sulla sua età, affermando: “Ho 20 anni e forse per chiunque non è una cosa semplice da metabolizzare, sono più che maggiorenne e posso prendere questa decisione.” Ha riconosciuto che la scelta di allontanarsi dalla famiglia è stata difficile, ma necessaria: “Se l’ho presa in modo così ‘scellerato’ è anche perché in casa non avevo una situazione semplice che non auguro a nessuno. Spero di aver fatto la scelta giusta.”

Per concludere, Sofia ha ribadito il suo stato di salute e il supporto del suo fidanzato, affermando: “Sono viva, lui mi vuole bene e non mi fa del male.” Con queste parole, la giovane ha cercato di mettere a tacere le preoccupazioni e le speculazioni sollevate dalla sua scomparsa.



