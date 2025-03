La bellissima foto di Jovanotti con la figlia: “Il mi babbo è forte” e lui risponde così

Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, è tornato a calcare i palchi italiani dopo un lungo stop forzato a causa di un grave incidente in bicicletta avvenuto a Santo Domingo. L’incidente ha comportato una frattura del femore, un’operazione chirurgica e una lunga riabilitazione, ma ora l’artista è quasi completamente guarito e pronto a riprendere la sua carriera musicale.





Recentemente, Jovanotti ha condiviso sui social media una tenera fotografia scattata nel backstage di uno dei suoi concerti, in cui appare insieme alla figlia Teresa. Nello scatto, i due si scambiano uno sguardo d’intesa, sorridendo e abbracciandosi affettuosamente. La maglietta indossata da Teresa, sulla quale è scritto “Il mio babbo spacca”, rappresenta un messaggio d’amore che sicuramente ha toccato il cuore del cantautore.

La foto è stata pubblicata su Instagram il giorno 8 marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. Jovanotti ha accompagnato l’immagine con una didascalia affettuosa: “E la mí figliola ancora di più…Buon 8 Marzo”. Questo messaggio non solo celebra il legame tra padre e figlia, ma evidenzia anche l’importanza di festeggiare le donne nelle nostre vite.

Teresa ha seguito le orme del padre nel mondo dell’arte, ma ha scelto una strada diversa. Infatti, si è affermata come fumettista e ha già realizzato diversi progetti. Dopo aver conseguito la laurea alla School of Visual Arts di New York, nel 2022 ha pubblicato il suo primo fumetto intitolato “La mia estate al Jova Beach Party“. Questo diario illustrato racconta l’esperienza del tour del padre sulle spiagge italiane ed è stato edito da Mondadori. In passato, Teresa aveva collaborato con la stessa casa editrice come illustratrice, contribuendo al libro fotografico “La luce nei tuoi occhi”.

Tuttavia, la vita di Teresa non è stata priva di sfide. Nel luglio del 2020, ha ricevuto la diagnosi di un linfoma di Hodgkin, un tipo di tumore che colpisce il sistema linfatico. Questa notizia ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia, ma ha affrontato la malattia con grande coraggio. A inizio 2021, Teresa ha condiviso una notizia gioiosa sui social: “Dal 12 gennaio sono ufficialmente guarita”. In questo messaggio, ha espresso la sua gratitudine ai genitori per il supporto costante durante il difficile percorso di cura.

La vicenda di Jovanotti e Teresa è un esempio di resilienza e amore familiare. La loro storia dimostra come, nonostante le difficoltà, sia possibile trovare la forza per affrontare le avversità e celebrare i momenti di gioia. La musica e l’arte si intrecciano in questa famiglia, creando un legame profondo che si riflette nelle loro espressioni creative.

La ripresa delle esibizioni dal vivo da parte di Jovanotti segna un importante capitolo nella sua carriera, non solo come artista, ma anche come padre. La dolcezza del momento condiviso con Teresa sottolinea l’importanza della famiglia e delle relazioni umane, elementi fondamentali nella vita di ciascuno.

Con il suo ritorno sul palco, Jovanotti non solo riporta la sua musica ai fan, ma celebra anche la vita e la salute, elementi che ha imparato a valorizzare ancor di più dopo le esperienze recenti. La foto con Teresa è diventata un simbolo di speranza e di amore, un ricordo tangibile di come la famiglia possa essere una fonte di forza nei momenti difficili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)