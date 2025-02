La cameriera serve il pensionato scontroso per anni, un giorno lui le lascia le chiavi di casa come mancia

Una donna ha dovuto servire un vecchio e scontroso cliente per anni nel suo lavoro da cameriera, perché nessun altro voleva farlo. Tuttavia, un giorno lui le lasciò la chiave della sua casa e un biglietto che spiegava qualcosa che le spezzò il cuore.





“Ok, Jessie. Siccome sei la nuova qui, dovrai prendere il tavolo 13”, le disse il suo collega Marco, mentre Jessie si preparava per il suo primo giorno da cameriera in un ristorante locale, che era molto frequentato durante la pausa pranzo.

Tuttavia, quando Jessie si avvicinò al tavolo 13, ricordando quanto più possibile per iniziare al meglio la sua prima giornata, vide un uomo anziano seduto, chino sulla sedia e intento a leggere il menù.

“È solo un vecchio”, disse Jessie, perplessa. “Cosa c’è di tanto brutto in lui?”

“P.S. il mio tè era troppo dolce, ma non mi sono lamentato. Vedi? Il mio momento sta arrivando,” rispose Marco con un sorriso sornione.

“Oh, tesoro. È terribile. Prepara te stessa. Nessuno qui vuole servirlo,” disse Marco, inclinando la testa in segno di complicità.

“Posso affrontare qualsiasi cosa,” rispose Jessie con sicurezza.

Ma aveva sottovalutato le parole di Marco. L’uomo al tavolo — Mr. Norton — non era affatto facile.

“Ugh, chi sei?” disse con un tono sprezzante quando Jessie si avvicinò con un sorriso.

“Sono Jessie. Cosa desidera bere oggi?” mantenne il suo atteggiamento amichevole.

“Prendo sempre la stessa cosa, e voi mi chiedete sempre la stessa cosa. Tè freddo. Ma non troppo freddo né troppo dolce. Due spicchi di limone e una cannuccia,” mormorò l’uomo quasi con rabbia.

“Certo. E sa già cosa prenderà per pranzo?”

“Non ancora. Vai via e portami il mio tè freddo!” urlò.

Le sopracciglia di Jessie si alzarono, ma si allontanò e prese l’ordinazione per il tè freddo. Nonostante fosse relativamente semplice, l’uomo continuava a lamentarsi. Prima era troppo dolce, poi troppo freddo. Gli spicchi di limone non avevano abbastanza succo. La cannuccia era troppo debole, ora che sono fatte di carta.

“Abbiamo solo cannuccie di carta adesso,” disse Jessie, cercando di non perdere la calma dopo il quarto bicchiere che aveva preparato.

“Generazione stupida e debole. Va bene! Voglio la lasagna,” sbuffò l’uomo, lanciando il menù contro il petto di Jessie. Lei mantenne un sorriso permanente sul viso. Non voleva permettere che l’uomo le rovinasse l’umore nel suo primo giorno. Ma c’erano tutte le cose sbagliate nella lasagna.

In effetti, il suo tavolo richiese tanto tempo che lei riuscì a servire sei famiglie intorno a lui prima che finalmente finisse. Almeno lasciò una mancia.

“Avrei dovuto ascoltarlo,” disse Jessie a Marco alla fine della giornata.

“Già. Siamo dispiaciuti. Ma qualcuno deve pur servire lui,” rise Marco.

Tuttavia, Jessie non lasciava che un solo cliente sgradevole le rovinasse la giornata. Lo stava facendo per i suoi figli. Ne aveva cinque a casa, e suo marito Bob lavorava per ore impossibili per mantenerli. Ma non era abbastanza, quindi finalmente era tornata nel mondo del lavoro, cercando di fare meglio per loro. Fortunatamente, sua madre si offriva di guardare i bambini più piccoli mentre lei lavorava.

Ma Jessie tornava a casa la sera esausta e passava quasi nessun tempo con i suoi figli. Mentre si addormentava, si prometteva di fare meglio il giorno dopo e di giocare con loro.

Purtroppo, ciò non accadde. Ogni giorno diventava sempre più complicato e difficile con il suo cliente scontroso e con gli altri clienti. Essere cameriera ora era più difficile di quando era più giovane, ma almeno le mance erano buone.

Per anni, Jessie servì l’uomo anziano e scontroso Mr. Norton, e trovò un modo per gestirlo che impressionò il resto del personale.

Era più paziente e, con il tempo, imparò qualcosa della sua vita. Era come un bambino durante i suoi sfoghi, ma a volte era quasi piacevole e le chiedeva della sua vita. E nonostante si lamentasse spesso, lasciava sempre una solida mancia del 15%, quindi almeno quello era un aspetto positivo.

Tuttavia, un giorno non c’erano soldi sul tavolo. Di solito, Mr. Norton pagava e lasciava qualche extra, ma quella volta Jessie trovò una chiave e un biglietto. Le sopracciglia si inarcano mentre lo leggeva.

Sapeva che erano scontrosi per una ragione.

“Cara Jessie, grazie per aver sopportato questo vecchio scorbutico per tanto tempo. Sto andando in una struttura speciale per le cure palliative, quindi non tornerò più. Questa è la chiave della mia casa. È tua. Ti lascio la mia tessera dell’avvocato così potrai organizzare tutto ufficialmente. Addio, cara. P.S. il mio tè era troppo dolce, ma non mi sono lamentato. Vedi? Il mio tempo sta arrivando,” lesse Jessie ad alta voce, scioccata.

Non riusciva a crederci. Aveva lasciato la chiave, l’indirizzo della sua casa e la tessera dell’avvocato affinché lo contattasse. Ma era impossibile. Perché avrebbe lasciato la sua casa a una sconosciuta? Jessie si chiese. Sapeva che aveva una famiglia.

Così, contattò l’avvocato e chiese informazioni sulla struttura per le cure palliative, per poterlo visitare e avere delle risposte. Quando arrivò, vide quanto fosse fragile e sottile Mr. Norton. Non lo aveva mai notato così al ristorante, ma era evidente.

“Perché? E i tuoi figli?” chiese Jessie, confusa.

“I miei figli mi odiano. Non li vedo e non li sento da molti anni. Sono stato scorbutico con tutti nella mia vita da sempre, e l’unica persona che ha mai sopportato il mio comportamento con un sorriso è stata te. Quindi, tieni quella casa per la tua grande famiglia. È enorme. È fatta per persone come te, che sanno essere pazienti con le cose vecchie,” disse Mr. Norton, e Jessie finalmente scoppiò in lacrime.

Non sapeva quando aveva iniziato ad affezionarsi alla presenza di Mr. Norton, ma l’idea di non vederlo mai più era troppo. O forse, odiava solo il fatto che stesse morendo da solo. Così, quel fine settimana, Jessie portò i suoi figli a conoscerlo, e per la prima volta in anni, vide l’uomo sorridere. Quello valeva più di mille mance.

Mr. Norton morì qualche settimana dopo, e Jessie ereditò ufficialmente la casa. Il suo avvocato le disse che la sua famiglia non voleva nulla, così l’intero patrimonio passò a lei alla fine. Non c’era molto oltre alla bellissima casa, ma per la sua grande famiglia, fu una cosa enorme.

I suoi figli erano felicissimi perché ora avevano camere tutte per loro, e Jessie e suo marito avevano ottenuto delle promozioni al lavoro, il che significava che la loro situazione finanziaria era un po’ migliorata. Avevano molte cose di cui essere grati, quindi si offrirono di aiutare il centro anziani locale in onore di Mr. Norton.

E Jessie prestava sempre attenzione agli anziani con i peggiori atteggiamenti. Sapeva che c’era una ragione dietro il loro scoraggiamento, e le ricordavano l’uomo che aveva cambiato la sua vita.

Cosa possiamo imparare da questa storia?

Le persone anziane hanno bisogno della stessa pazienza che si riserva ai bambini. Come madre di cinque figli, Jessie era l’unica che trattava bene Mr. Norton, perché lui era come un bambino. Essere gentili ripaga in modi sorprendenti. Jessie ha servito un anziano scorbutico con gentilezza, e lui l’ha ripagata con la sua grande casa. Condividi questa storia con i tuoi amici. Potrebbe rallegrare la loro giornata e ispirarli.

