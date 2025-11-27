La cantante DELAROSA, 22 anni, uccisa in una sparatoria a Los Angeles: ecco cosa è successo





Il 23 novembre 2024, Maria De La Rosa, nota con il nome d’arte DELAROSA, è stata uccisa in un agguato nella zona nord di Los Angeles, precisamente nel distretto di Northridge. Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia di Los Angeles, la giovane cantante, insieme a due persone, si trovava in un parcheggio quando è stata avvicinata da tre uomini armati. Dopo aver minacciato il gruppo, gli aggressori hanno aperto il fuoco, colpendo DELAROSA gravemente. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale, la cantante è deceduta poche ore dopo.





Le indagini iniziali indicano che la sparatoria potrebbe essere stata il risultato di una rapina degenerata. Gli altri due occupanti dell’auto, sebbene coinvolti, non hanno riportato ferite mortali. Grazie a numerose testimonianze raccolte, le autorità sono riuscite a identificare e arrestare due dei tre sospetti. Il primo, Francisco Otilio Gaytan, 27 anni, è stato preso in custodia poche ore dopo l’omicidio, mentre Benny Licon Gomez è stato arrestato il giorno successivo. Il terzo uomo, Eduardo Lopez, 21 anni, è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. Se condannati, i tre uomini rischiano l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Il procuratore distrettuale di Northridge, Nathan Hochman, ha definito l’episodio “un atto spietato e devastante”, sottolineando che le indagini si concentreranno anche su eventuali collegamenti con la criminalità organizzata presente nella città. Questo aspetto ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’influenza delle gang a Los Angeles, specialmente nel contesto della cultura musicale latina.

La madre di DELAROSA, Deyanira De La Rosa, ha espresso il suo dolore e la sua frustrazione per la perdita della figlia, chiedendo che venga fatta giustizia affinché “nessuna madre debba provare un dolore simile”. Questo tragico evento ha colpito non solo la famiglia della giovane artista, ma anche i suoi fan e la comunità musicale, che la ricordano per il suo talento e la sua passione.

DELAROSA aveva recentemente debuttato nel mondo della musica con il brano “No me llames”, rilasciato lo scorso agosto. Nel suo ultimo post su Instagram, aveva parlato di nuovi progetti musicali, affermando: “Siamo impegnati a cucinare”, un’espressione colloquiale che indica che stava lavorando a nuova musica. La sua carriera, sebbene breve, prometteva di lasciare un segno significativo nel panorama musicale latino.

Il caso di DELAROSA ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli artisti e sulla violenza armata a Los Angeles, una città già segnata da una lunga storia di conflitti legati alla criminalità. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per affrontare la violenza e proteggere i cittadini, ma eventi come questo mettono in evidenza le sfide persistenti.

Mentre le indagini proseguono e la comunità piange la perdita di una giovane promessa, il caso di DELAROSA rappresenta un tragico promemoria della fragilità della vita e delle conseguenze devastanti della violenza. La speranza è che la giustizia possa essere servita e che si possano prendere misure efficaci per prevenire simili tragedie in futuro.



