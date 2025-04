La coincidenza tra la morte di Papa Francesco e il suo numero di tessera del San Lorenzo diventa virale

In Argentina, una curiosa coincidenza legata alla morte di Papa Francesco ha catturato l’attenzione del pubblico, amplificata da un tweet di un giornalista. La doppia coincidenza riguarda la tessera di socio del San Lorenzo de Almagro, squadra di calcio per cui il Pontefice nutriva una grande passione fin dall’infanzia, quando assisteva alle partite con il padre presso l’Estadio Gasómetro di Buenos Aires.





Il numero di socio di Jorge Mario Bergoglio, riportato sulla tessera, è 88235. Gli utenti dei social media e i media argentini hanno notato che le prime due cifre di questo numero corrispondono all’età di Papa Francesco al momento della sua morte, 88 anni. Le ultime tre cifre, invece, sembrano indicare l’orario del decesso secondo il fuso orario argentino: le 2:35, che corrispondono alle 7:35 in Italia, l’ora ufficiale comunicata dal cardinale Farrell.

Essendo il primo Papa argentino, la scomparsa di Bergoglio ha avuto un impatto significativo nel suo paese natale. Mentre il Governo italiano ha dichiarato cinque giorni di lutto nazionale, in Argentina il periodo di lutto è stato esteso a una settimana. Il presidente argentino Javier Milei si recherà a Roma per partecipare ai funerali del Pontefice, insieme a leader mondiali.

Il legame tra Papa Francesco e il San Lorenzo è stato ulteriormente celebrato dai tifosi e dal club stesso. La passione di Bergoglio per la squadra, nota come “Los Cuervos”, era ben nota e reciprocamente apprezzata. Il club ha espresso il proprio cordoglio sui social media con un messaggio affettuoso: “Non è mai stato uno qualunque, ma sempre uno di noi. ‘Cuervo’ da bambino e da adulto… ‘Cuervo’ come sacerdote e cardinale… ‘Cuervo’ anche come Papa… Ha sempre trasmesso la sua passione per il Ciclón… Quando andava al Vecchio Gasómetro per vedere la squadra del ’46, quando cresimava Angelito Correa nella cappella della Ciudad Deportiva, quando accoglieva con gioia totale le visite azulgrana in Vaticano… Socio N°88235. Da Jorge Mario Bergoglio a Francesco, c’è una cosa che non è mai cambiata: il suo amore per il Ciclón. Avvolti da un profondo dolore, oggi noi del San Lorenzo diciamo a Francesco: Addio, grazie e arrivederci per sempre! Saremo uniti nell’eternità!”.

Questa coincidenza, per quanto possa sembrare frutto di una combinazione tra fede e passione sportiva, ha rafforzato il legame tra il Papa e il club. Papa Francesco ha sempre manifestato il suo amore per il San Lorenzo, un sentimento che ha condiviso con molti argentini. Questa connessione speciale ha trovato eco nei cuori dei tifosi, che lo ricordano come uno di loro, un “Cuervo” per tutta la vita.

Il club rossoblù ha sottolineato come la sua fede e il suo tifo fossero due aspetti inseparabili della sua identità. La sua dedizione alla squadra era evidente in ogni occasione, dalle partite giovanili alle visite ufficiali come Pontefice. Il messaggio di addio del club riflette la profonda stima e l’affetto che i tifosi hanno sempre avuto per lui, unendo spiritualità e passione calcistica in un abbraccio eterno.