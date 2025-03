La conduzione del Grande Fratello potrebbe cambiare, con Veronica Gentili pronta a sostituire Alfonso Signorini. Intanto, la finale si avvicina

L’attuale edizione del Grande Fratello, la diciottesima, sta giungendo al termine, con la finale prevista per il 31 marzo. Lunedì 10 marzo si è svolta la 38esima puntata, un episodio cruciale in cui è stata proclamata la terza finalista. Dopo Lorenzo e Jessica, ora anche Zeudi avrà l’opportunità di competere fino alla fine del programma. Tuttavia, la serata ha portato anche a nuove nomination, con tre concorrenti a rischio eliminazione.





Le concorrenti in nomination sono Chiara, Stefania e Helena, tutte e tre figure forti del gioco. La loro eliminazione cambierà inevitabilmente gli equilibri all’interno della casa, e il pubblico attende con ansia di scoprire chi dovrà lasciare il programma durante la prossima diretta.

Inoltre, gli ascolti di quest’edizione non hanno brillato come ci si aspettava. La puntata del 10 marzo ha registrato 2.136.000 telespettatori, corrispondenti a un 16,72% di share. Al contrario, il programma concorrente su Rai1, Belcanto, ha ottenuto 3.532.000 spettatori e un 20,23% di share. Questi dati evidenziano una certa difficoltà per il Grande Fratello, che ha visto un calo rispetto alle edizioni precedenti.

Mentre ci si avvicina alla finale, emergono voci su un possibile cambiamento nella conduzione del reality show di Canale 5. Fino ad oggi, la guida del programma è stata affidata a Alfonso Signorini, ma secondo quanto riportato da Deianira Marzano, ci sarebbero in arrivo significativi stravolgimenti. Le indiscrezioni suggeriscono che Veronica Gentili potrebbe prendere il posto di Signorini alla conduzione, portando un nuovo volto e una nuova energia al programma.