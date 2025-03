La confessione di Clizia Incorvaia: “Eleonora Giorgi mi ha cambiato la vita, e ora ho ritrovato mia madre”

Durante un’emozionante intervista a Verissimo, Clizia Incorvaia ha ricordato con commozione la suocera Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo a 71 anni. In lacrime, Clizia ha condiviso il suo dolore per la perdita, ammettendo di non aver ancora elaborato il lutto. “Lei si ritrovava in me per un rapporto che aveva alle spalle finito male, un figlio, un marito più giovane. Lei è sempre stata priva di pregiudizi, è stata l’unica a non etichettarmi perché era libera,” ha dichiarato Clizia, descrivendo Eleonora come una figura materna nella sua vita.





Clizia ha anche rivelato che la morte di Eleonora ha portato a una riconciliazione con la propria madre: “Dopo aver perso Eleonora, ho recuperato il rapporto con mia madre. Ho messo da parte cose irrisolte, lo sto facendo ora,” ha confessato. Queste parole evidenziano come la perdita di una persona cara possa spingere a rivalutare le proprie relazioni.

Raccontando gli ultimi giorni di vita di Eleonora, Clizia ha condiviso momenti toccanti: “Sto cercando di non farmi prendere dal dolore, sto cercando di far vivere questo momento al meglio ai bambini. Nina era molto legata a Eleonora, quando faceva la terapia andavamo a trovarla. Giocavano insieme, lei era una forza della natura. Avevano un rapporto speciale.” Clizia ha menzionato un gesto significativo di Eleonora, che le ha regalato una scatola di legno con pastelli, un oggetto che rappresentava un legame profondo tra loro.

In ospedale, Eleonora ha parlato con Nina, la figlia di Clizia e dell’ex marito, Francesco Sarcina. Le sue parole sono state cariche di affetto: “Sto litigando con Dio, lui mi vuole con lui, vuole che diventi un angelo. Ma io vi proteggerò.” Questo momento ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria di Clizia, che ha sottolineato come Eleonora mantenesse uno spirito positivo anche nei momenti più difficili: “Non ha mai portato la malattia in casa.”

Il legame tra Clizia e Eleonora è sempre stato profondo e significativo. “Lei mi capiva meglio di chiunque, è stato un rapporto intensissimo. Devo ancora elaborare il lutto, mi sento fortunata perché so di averla avuta al mio fianco,” ha affermato Clizia. La libertà di Eleonora di non giudicare ha avuto un impatto positivo su Clizia, facendola sentire accettata e compresa.

Eleonora Giorgi ha svolto un ruolo cruciale anche nella vita di suo figlio, Paolo Ciavarro, e nella relazione con Clizia. “Un figlio fa vacillare la coppia, la mette a dura prova. Lei ci disse ‘Non dimenticate mai di essere amanti, complici’,” ha ricordato Clizia. Questo consiglio ha aiutato la coppia a mantenere la loro connessione anche dopo la nascita del figlio Gabriele.

