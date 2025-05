La coppia britannica con la maggiore differenza di altezza ha avuto una figlia: oggi la bambina è sana e in crescita

La coppia britannica James e Chloe Lusted, noti per detenere il record mondiale di maggiore differenza di altezza tra coniugi, ha avuto una figlia nel 2019. Oggi, la bambina cresce sana e vivace, superando già in altezza il padre.





Nel 2016, James Lusted, attore e presentatore britannico affetto da acondroplasia, e Chloe, insegnante, si sono sposati. Con un’altezza di 109,3 cm per James e 166,1 cm per Chloe, la coppia detiene il record mondiale per la maggiore differenza di altezza tra coniugi di sesso diverso, con una differenza di 56,8 cm .

Nel 2019, la coppia ha accolto la nascita della loro figlia, Olivia. Nonostante le preoccupazioni iniziali riguardo alla possibilità che la bambina potesse ereditare la condizione genetica del padre, Olivia è nata in perfetta salute, senza segni di acondroplasia.

Oggi, Olivia ha sei anni e cresce attiva e piena di vita. Ha già superato il padre in altezza e sembra aver ereditato la statura della madre. James osserva con orgoglio e senso dell’umorismo la crescita della figlia.

Il 2 giugno 2021, James e Chloe sono stati ufficialmente riconosciuti dal Guinness dei Primati come la coppia con la maggiore differenza di altezza tra coniugi di sesso diverso, con la donna più alta . Questo riconoscimento ha attirato l’attenzione internazionale sulla loro storia d’amore unica.

James, che ha affrontato sfide legate alla sua condizione, ha dichiarato: “Essere alto 3 piedi e 7 pollici è complicato a volte. Ma posso fare tutto ciò che puoi fare tu, solo in modo diverso” . Chloe, inizialmente preoccupata per le reazioni delle persone alla loro relazione, ha affermato: “La nostra storia d’amore ci ha insegnato – e ha insegnato agli altri – che non si può giudicare un libro dalla copertina, e ad amare la persona indipendentemente da chi sia” .

La loro storia è diventata un esempio di come l’amore possa superare le differenze fisiche e le aspettative sociali. Condividendo la loro esperienza, James e Chloe sperano di ispirare altri a guardare oltre le apparenze e a valorizzare le qualità interiori delle persone.

Attualmente, la famiglia vive nel Galles, dove continua a condividere la propria storia attraverso interviste e apparizioni pubbliche, promuovendo l’accettazione e la comprensione delle diversità.