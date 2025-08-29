La destra italiana cambia idea su Fedez, La Russa: “Dal vivo è diverso, con Santanché sullo yacht”





Le immagini diffuse dal settimanale Chi hanno suscitato grande clamore online: il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è stato fotografato in compagnia del rapper Fedez e del Ministro del Turismo, Daniela Santanché, a bordo di uno yacht al largo della Costa Smeralda. L’incontro, che ha unito personalità provenienti da mondi apparentemente distanti, ha generato un acceso dibattito sui social media e alimentato discussioni tra osservatori politici.





Il presidente del Senato ha voluto chiarire subito la situazione, rispondendo alle speculazioni con un’intervista al Corriere della Sera. “Fedez? Non l’ho invitato io. Ero ospite su una barca”, ha precisato La Russa, cercando di dissipare i dubbi sulla natura dell’incontro. Ha inoltre aggiunto una riflessione personale sull’esperienza: “E devo dire che le persone poi, a conoscerle, possono fare un’impressione diversa”. Questa affermazione ha suscitato ulteriore interesse, suggerendo un possibile cambiamento nelle percezioni personali del presidente.

Secondo quanto riportato, il gruppo si trovava su un’imbarcazione di lusso, un Ferretti di 26 metri, ormeggiata nella rinomata Cala di Volpe. Il costo settimanale del noleggio di un simile yacht si aggira intorno ai 50.000 euro. Durante la giornata, Fedez era accompagnato dalla fidanzata Giulia Honegger e ha trascorso il tempo a scattare foto e video dei tuffi di Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato.

Questo inaspettato incontro ha sollevato interrogativi non solo per la sua natura mondana, ma anche per le implicazioni simboliche che potrebbe avere. Alcuni osservatori si sono chiesti se questo episodio rappresenti un semplice momento di relax estivo o se possa essere interpretato come un segnale più ampio. In particolare, l’attenzione si è concentrata su Fedez, noto per le sue posizioni pubbliche spesso critiche nei confronti di esponenti della destra politica.

A rendere ancora più interessante la vicenda è il parallelo con le recenti riflessioni di Marcello Veneziani, filosofo e scrittore pugliese, che ha criticato le etichette politiche in un suo recente scritto. “Come la fai sbagli. Una volta che ti hanno affibbiato la targa, ormai insignificante, di intellettuale di destra allora non si scappa”, ha dichiarato Veneziani, sottolineando come le categorizzazioni ideologiche possano limitare la libertà di pensiero. Questo spunto ha portato alcuni a domandarsi se l’incontro tra Fedez e La Russa possa rappresentare un superamento delle tradizionali divisioni politiche.

Non è la prima volta che il rapper milanese finisce al centro dell’attenzione per episodi controversi. Recentemente, infatti, è stato protagonista di un altro caso mediatico: un video lo ritrae mentre spintona e colpisce un fan che lo stava riprendendo con il cellulare. Anche questo episodio ha alimentato discussioni sui social, dividendo l’opinione pubblica tra chi lo difende e chi lo critica.



