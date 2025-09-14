La figlia di Elon Musk risponde dopo aver rotto i rapporti con il miliardario padre che l’aveva dichiarata morta





Vivian Wilson, figlia di Elon Musk, ha pubblicamente rotto i rapporti con il padre miliardario, dopo che lui aveva persino affermato che lei fosse morta a causa del “virus mentale woke”.





Il rapporto tra Vivian e Musk si è deteriorato in particolare dopo che lei ha iniziato il percorso di transizione di genere. Prima di allontanarsi, Vivian aveva frequentato prima una scuola privata a Bel-Air e poi la Ad Astra, la scuola alternativa creata da Musk per i figli degli impiegati SpaceX, che non prevede voti tradizionali e dà grande importanza alle materie STEM. Successivamente si è trasferita alla Crossroads School di Santa Monica, dove si è diplomata insieme a molti figli di famiglie influenti.

In un’intervista a The Cut, Vivian ha ricordato: “Non ero popolare, non parlavo con nessuno.”

Vivian è uscita allo scoperto come transgender a 16 anni e a 18 ha chiesto legalmente di cambiare nome e genere, dichiarando al giudice di non voler avere “nessun rapporto, in nessun modo, con mio padre biologico.”

Nel frattempo, Musk, schierato con i repubblicani MAGA, aveva affermato che sua figlia era stata “uccisa dal virus mentale woke.” Vivian ha rapidamente risposto sui social, ricordando a tutti che è viva.

Oggi Vivian vive a Los Angeles senza alcun sostegno economico di Musk, nonostante la sua enorme ricchezza. Lei stessa ha dichiarato: “Il college è costoso, non ho quell’eredità. La gente pensa che io abbia tanti soldi. Non ho centinaia di migliaia di dollari a disposizione.”

È la figlia maggiore di Musk tra i 14 figli, ma a differenza del padre non ha alcuna ambizione di diventare “super ricca.” Condivide un appartamento con tre coinquilini perché è più conveniente.

Vivian ammette di essere comunque più fortunata di molti giovani della sua età a Los Angeles, riconoscendo di avere amici, una casa e qualche risorsa extra, condizioni più favorevoli della maggior parte dei suoi coetanei.

Ha raccontato: “Mia madre è ricca, vero? Ma l’altro, ovvero Musk, ha una ricchezza inimmaginabile.”

Musk, attualmente stimato con un patrimonio netto di circa 413 miliardi di dollari, rappresenta uno scenario di ricchezza così sfacciata che la scelta di Vivian di vivere modestamente appare ancora più significativa.

In futuro, Vivian intende iscriversi a un community college e continuare gli studi linguistici, dopo aver interrotto un programma di giapponese in Giappone.



