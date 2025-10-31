La figura al vertice dei giudici rossi interviene in diretta per ‘sparare’ sul governo con accuse di dittatura e richiami alla democrazia





Durante l’ultima puntata de Il Cavallo e la Torre, il giornalista Marco Damilano ha affrontato il tema della crescente polemica tra la magistratura e il governo, chiedendo chiarimenti a Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica. La discussione è emersa in seguito alle recenti dichiarazioni di esponenti del governo, tra cui Carlo Nordio, ex magistrato e attuale ministro della Giustizia, e Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Entrambi hanno espresso preoccupazioni riguardo a presunti interventi giudiziari che minaccerebbero la sovranità popolare e la democrazia.





Nordio ha affermato che ci sarebbe un “aggiramento per via giudiziaria delle scelte del Legislatore della sovranità popolare”, avvertendo che questa situazione costituisce una minaccia per il sistema democratico. Anche Giorgia Meloni, durante un intervento, ha descritto le azioni della Corte dei Conti come un “atto di invasione sulle scelte del Parlamento e del Governo”. Queste affermazioni hanno acceso il dibattito su quali siano i limiti e i ruoli di ciascun potere nello Stato.

In risposta a queste accuse, Silvia Albano ha condiviso il suo punto di vista, sottolineando l’importanza del rispetto della legalità da parte di tutti i poteri dello Stato. Ha dichiarato: “Il fondamento della democrazia costituzionale liberale è che il potere comunque deve agire entro i limiti della legge, della legalità”. Secondo Albano, i magistrati hanno il compito di garantire l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, un principio che, a suo avviso, non è adeguatamente rispettato al momento.

La presidente di Magistratura Democratica ha ulteriormente evidenziato che le recenti scelte politiche del governo, in particolare in ambito giudiziario, sembrano andare in una direzione preoccupante. Ha citato l’abrogazione dell’abuso d’ufficio come un esempio significativo, poiché questa norma era stata introdotta per proteggere i diritti dei cittadini contro gli abusi di potere da parte di funzionari pubblici. Albano ha affermato: “Non siamo più in una democrazia liberale se chi viene eletto, chi ha la maggioranza deve comandare senza nessun limite”.

Il dibattito si è intensificato anche per il modo in cui il governo sta affrontando la questione della giustizia e della legalità. Le affermazioni di Nordio e Meloni sono state interpretate da alcuni come tentativi di delegittimare l’operato della magistratura, creando una frattura tra i poteri dello Stato. La reazione di Albano ha messo in evidenza la necessità di un equilibrio tra i poteri, dove il rispetto della legge deve prevalere su qualsiasi tentativo di erodere i diritti fondamentali dei cittadini.

La tensione tra la magistratura e il governo non è un fenomeno nuovo in Italia, ma le recenti dichiarazioni hanno portato la questione al centro del dibattito pubblico. La preoccupazione per un possibile eccesso di potere da parte del governo è stata sollevata da diversi osservatori, che avvertono che il rispetto della legalità è fondamentale per il mantenimento della democrazia. La questione diventa ancora più complessa considerando il contesto politico attuale, in cui la maggioranza di governo cerca di consolidare il proprio potere.

In questo clima di incertezza, le parole di Albano risuonano come un monito: è essenziale che la democrazia non venga compromessa da scelte politiche che mirano a ridurre i limiti imposti dalla legge. La dialettica tra magistratura e governo è cruciale per il funzionamento di una democrazia sana, e ogni tentativo di minare questa interazione deve essere monitorato con attenzione.



