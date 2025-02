La gaffe di Donatella Rettore: ‘Sembravi una persona Neg*a’, ecco la reazione di Loredana Errore a Ora o mai più

Nella puntata di ieri sera, sabato 1 febbraio, di Ora o mai più, Loredana Errore ha conquistato il pubblico e i giudici con un’interpretazione emozionante di “La notte” di Arisa, vincendo la puntata. Ma un commento di Donatella Rettore durante la valutazione ha suscitato polemiche.





Dopo la performance, Donatella Rettore ha fatto un’osservazione che ha lasciato il pubblico in silenzio: “Mi sei piaciuta tanto, ma non piangere perché odio i piagnistei. Nella vita si piange troppo, stasera si fa festa. Hai cantato molto bene. Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una negra. Una voce nera, scura, bella, 9.” L’artista ha reagito prontamente: “Sicuramente una voce black, non nega. Neg*a non è una bella parola.” Il conduttore Marco Liorni è subito intervenuto, dicendo: “Le è scappato”. Rettore ha poi corretto: “Ho detto una voce nera, non Aretha Franklin, però per me è un 9.”

La reazione degli altri giudici: elogio per Loredana

A padre Liorni sono partite le coronarie su quella n-word #oraomaipiù pic.twitter.com/UxKl1atxef — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) February 1, 2025

Nonostante il commento controverso, la performance di Loredana ha ricevuto apprezzamenti positivi. Rita Pavone ha lodato la vocalità della cantante, dicendo: “Mi è venuto il magone, quando qualcuno esprime qualcosa, si smuove tutto. Hai una vocalità strana, forte, intrigante. Marco, scrivile una canzone, se la merita. Per me 10.” Riccardo Fogli ha anche assegnato a Loredana il massimo dei voti, dichiarando: “Questo è il primo 10 che dò nel mio percorso.”

La vittoria di Loredana Errore nella puntata

Dopo due puntate consecutive dominate da Pierdavide Carone, Loredana Errore ha vinto la quarta puntata di “Ora o mai più”, ottenendo voti altissimi dai giudici. Al secondo posto si è classificata Antonella Bucci, mentre Matteo Amantia e Carlotta si sono piazzati all’ultimo posto, a pari merito.