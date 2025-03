La madre avverte gli altri dopo che il figlio di 1 anno ha riportato gravi ustioni dalla friggitrice ad aria

Ryder Flanagan ha tirato giù la friggitrice ad aria dal piano di lavoro della cucina e si è ustionato gravemente.





Un piccolo ragazzo, di soli un anno, ha avuto bisogno di un intervento chirurgico a causa delle gravi ustioni subite dopo aver accidentalmente tirato una friggitrice ad aria su di sé.

Il bambino, di nome Ryder Flanagan e originario della Georgia negli Stati Uniti, ha riportato ustioni significative su entrambe le mani e sul viso a causa del tiraggio dell’elettrodomestico dal piano di lavoro della cucina.

Sua madre, Abigail Flanagan, ha spiegato che Ryder l’aveva tirata ‘non appena ha emesso un segnale acustico’.

Ha condiviso con il Daily Mail che la friggitrice ad aria non era stata posizionata sul bordo del piano di lavoro. Invece, aveva ‘strappato la maniglia e la parte posteriore del cestello della friggitrice ad aria è quella che ha colpito il suo viso’.

Ryder Flanagan ha avuto bisogno di un intervento chirurgico per le ustioni subite. GoFundMe

“È cresciuto di un pollice dalla nascita ed è grande come un bambino di 2,5 anni. Non avevo idea che potesse tentare di raggiungere la maniglia,” ha commentato.

Dopo l’incidente, i genitori di Ryder, Abigail e suo padre Blake, lo hanno portato rapidamente al Wellstar Cobb Burn Center.

Ha subito un intervento chirurgico di trapianto di cellule staminali giovedì (25 luglio). Questo intervento ha comportato mettere il piccolo a dormire.

La procedura prevede tipicamente il trasferimento di cellule staminali dal sangue o dal midollo osseo.

Queste possono provenire da un parente stretto o persino dallo stesso individuo, secondo le informazioni del NHS.

Inoltre, la National Library of Medicine sottolinea che le cellule staminali sono utili per favorire la rigenerazione delle ferite.

Abigail ha menzionato che tutta la pelle danneggiata era stata rimossa. Sebbene Ryder sia stato dimesso dall’unità ustionati, avrà bisogno di ulteriori trattamenti.

Sua madre ha detto che ha tirato la friggitrice ad aria su di sé ‘non appena ha emesso un segnale acustico’. Getty Stock Image

Nonostante la grave prova che ha affrontato, Ryder rimane di buon umore, ha osservato sua madre. Ha anche notato che non prevedono ulteriori interventi chirurgici per lui in futuro.

Abigail ha anche espresso la sua gratitudine su una pagina GoFundMe. Questa pagina è stata creata da un amico di famiglia per aiutare a coprire ‘eventuali costi imprevisti’.

È stata creata il 20 luglio e ha colto l’occasione per aggiornare tutti sulle condizioni di suo figlio.

Ha detto: “Voglio solo ringraziare ogni singola persona che ha pregato e donato. Preghiamo che Dio benedica ciascuno di voi tanto quanto siamo stati benedetti noi.

“Tutti hanno tolto così tanto peso e preoccupazione da noi ed è davvero un miracolo con le preghiere di tutti che Ryder ha mostrato solo di essere in dolore quando è successo per la prima volta.

“Si può dire che non si sente del tutto bene, ma non è stato in difficoltà. E per quanto fossi messo male quando è successo tutto questo, posso dirti che le preghiere per me Dio le ha esaudite.”

“Grazie a tutti, familiari e amici e molte persone che non conosciamo personalmente, vi vogliamo bene così tanto.”

Ad oggi, il GoFundMe ha raccolto 4.050 dollari, superando l’obiettivo iniziale di 2.000 dollari.