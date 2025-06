La maestra licenziata per il suo profilo su OnlyFans, Elena Maraga, denuncia un genitore e utenti social per diffamazione. Si apre una nuova battaglia legale

Elena Maraga, ex insegnante licenziata dopo la scoperta del suo profilo su OnlyFans, ha deciso di intraprendere azioni legali contro il genitore di un suo ex alunno e contro alcune persone che l’hanno insultata sui social network. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe scaricato e diffuso alcune sue foto all’interno di una chat di calcetto, scatenando una serie di polemiche che hanno portato al suo licenziamento. Parallelamente, la donna sta portando avanti una causa contro l’istituto scolastico per ottenere un risarcimento.





La vicenda ha avuto origine quando un genitore di un alunno della scuola privata in cui lavorava Elena Maraga ha scoperto il suo profilo su OnlyFans, piattaforma nota per contenuti spesso espliciti. L’uomo avrebbe successivamente condiviso alcune immagini della maestra nella chat di calcetto, rendendole rapidamente virali. Come raccontato dalla stessa Maraga, la moglie del genitore avrebbe poi informato la scuola dell’esistenza di quel profilo. “Tutto è nato da un papà che mi ha trovato su OnlyFans e poi ha diffuso le mie foto nel gruppo di calcetto a tal punto che la moglie ha raccontato tutto alla scuola. Io non ho mai fatto pubblicità di quel profilo”, ha dichiarato l’ex insegnante.

Il licenziamento è stato immediato e deciso dalla scuola privata di ispirazione cattolica in cui lavorava. Da allora, Elena Maraga è stata al centro di numerose critiche e attacchi sui social media, che hanno ulteriormente aggravato la situazione. Dopo mesi di silenzio, l’ex maestra ha scelto di rispondere legalmente a chi ritiene responsabile della sua esposizione mediatica e dei danni subiti.

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, Maraga ha presentato una querela in Procura contro il genitore che avrebbe diffuso le sue foto, accusandolo di diffamazione. La stessa accusa è stata rivolta ad altre tre persone che avrebbero utilizzato i social per insultarla pubblicamente dopo la diffusione della notizia. Il suo legale sta inoltre valutando ulteriori azioni nei confronti di altri utenti che avrebbero contribuito a denigrarla online.

Al momento, nessuna denuncia è stata avanzata contro i colleghi o i dirigenti dell’istituto scolastico che ha deciso di licenziarla. Tuttavia, Elena Maraga ha avviato una causa contro la scuola per ottenere un indennizzo, sostenendo che il provvedimento preso nei suoi confronti sia stato ingiusto. Nonostante ciò, l’ex insegnante sembra decisa a lasciarsi definitivamente alle spalle il mondo dell’insegnamento. “Nonostante tutto mi mancano i bambini ma non le problematiche legate a quel mestiere che mi piaceva. Oggi però non tornerei indietro”, ha affermato.

La situazione rappresenta un caso complesso in cui si intrecciano questioni legate alla privacy, all’etica professionale e alle conseguenze dell’uso dei social media. L’iniziativa legale intrapresa da Elena Maraga potrebbe inoltre creare un precedente importante per situazioni simili in futuro, soprattutto per quanto riguarda la diffusione non autorizzata di contenuti privati e le ripercussioni sulla vita lavorativa delle persone coinvolte.