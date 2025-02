La mamma di Lorenzo Spolverato, Cristina Bracci, commenta le relazioni nella Casa del Grande Fratello, esprimendo la sua opinione su Shaila Gatta e Helena Prestes

Durante un’intervista nel programma “Non succederà più” condotto da Giada De Miceli su RadioRadio, Cristina Bracci, madre di Lorenzo Spolverato, ha condiviso le sue impressioni sulle dinamiche relazionali all’interno della Casa del Grande Fratello. Le sue dichiarazioni hanno toccato vari aspetti delle storie d’amore che si stanno sviluppando tra i concorrenti, con particolare attenzione al rapporto tra Lorenzo e Shaila Gatta.





Cristina ha espresso un giudizio positivo sulla relazione tra il figlio e Shaila, dichiarando: “È innamoratissimo. Chi è che non ha mai litigato soprattutto nelle prime fasi, quando ci si conosce”. Ha sottolineato che i due hanno già chiarito i loro sentimenti e che Lorenzo ha comunicato a Shaila come desidera impostare la loro relazione. Secondo la mamma, l’amore tra i due è “profondissimo”, un sentimento che non tutti possono comprendere appieno. Ha continuato affermando: “Bisogna vivere certe cose e probabilmente non tutti nella vita vivono questo amore così forte. Non è da tutti avere questa fortuna”.

Tuttavia, Cristina ha anche notato che la pressione del contesto in cui si trovano i concorrenti può influenzare le loro interazioni. Ha commentato: “Lì adesso sono stanchi, sono veramente stanchi tutti quanti, quindi basta poco per magari accendere un qualcosa che è un nulla”. Ha parlato del chiarimento tra Lorenzo e Shaila, descrivendo il momento come emozionante e commovente. Ha anche rivelato che Lorenzo ha chiesto a Federico di preparare una torta per celebrare i quattro mesi di relazione.

La signora Bracci ha poi elogiato Shaila, dicendo: “Si vede che lui è innamorato perso. L’avevo detto subito che lui era già perso per lei. Io sono contentissima. A me Shaila piace tantissimo e spero che vadano avanti una vita”. Ha descritto Shaila come una persona forte e con carattere, sottolineando la sua crescita personale e la sua sensibilità. “Una vera donna, è cresciuta da sola, ha carattere, ha sensibilità. Si presta per il suo uomo. Non si fa mettere sotto i piedi che comunque è una cosa importante”, ha aggiunto.

In contrasto, Cristina ha espresso un’opinione negativa riguardo alla relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez. Ha detto: “Helena e Javier come persone niente da dire, nel senso che ognuno ha la sua personalità, io non giudico assolutamente. Come coppia non stanno bene”. Secondo lei, la coppia appare fredda e poco spontanea, suggerendo che la loro relazione possa essere costruita più per gioco che per autentico amore. Ha evidenziato: “L’amore non lo vedo. C’è una diversità rispetto alle altre coppie della Casa”.

Cristina ha poi confrontato le altre coppie, come quella di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, sottolineando che il coinvolgimento emotivo è evidente. Ha affermato: “Mariavittoria si vede che ha la sua passione per Tommaso per dire. Anche Chiara si era innamorata di Alfonso. Il coinvolgimento si vede subito”. Ha concluso esprimendo la sua convinzione che, una volta fuori dalla Casa, le vere dinamiche tra i concorrenti emergeranno chiaramente.