La mia ex moglie pretende che dia i soldi che avevo risparmiato per nostro figlio defunto a suo figliastro

Mio figlio, Kalden, era tutto per me.





Condividevamo un piccolo appartamento sopra una panetteria che profumava sempre di cannella e lievito. Lui studiava al tavolo della cucina mentre io preparavo la cena. Era il tipo di ragazzo che prendeva sempre voti eccellenti e, nonostante ciò, aiutava i vicini con la spesa.

Perderlo… mi ha distrutto in un modo che non riesco ancora a comprendere appieno.

Quando è morto lo scorso novembre, il mio mondo è andato in frantumi e non si è mai completamente ricomposto. Alcuni giorni, mi aspetto ancora di sentire la sua porta scricchiolare o il suo paio di scarpe da ginnastica stridere sui pavimenti della cucina.

Così, quando la mia ex-moglie Margo si è presentata meno di due settimane dopo il suo funerale chiedendomi di cedere il suo fondo universitario al figlio acquisito, ho pensato di star sognando.

Il suo tono era quasi professionale, come se stesse parlando di una cosa di routine.

“Tu hai quel piano 529,” ha detto, sedendosi al mio tavolo da cucina come se avesse diritto di farlo. “Visto che ora non serve più… penso che abbia senso che Devin lo usi.”

Devin. Il figlio di suo marito Jerry. Un ragazzo con cui Kalden non è mai andato molto d’accordo. Credo che si siano incontrati forse quattro volte in totale.

Ho sbattuto le palpebre. “Vuoi che dia i risparmi universitari di Kalden a un ragazzo che ha conosciuto a malapena?”

Lei ha alzato le spalle. “Sono solo soldi. Non puoi usarli per altro, e Devin sta cercando di entrare in una scuola tecnica.”

Sono rimasto lì, a fissarla, completamente sbalordito. Non c’era nemmeno una lacrima nei suoi occhi. Nessun accenno al nome di Kalden, a meno che non fosse legato ai suoi soldi.

Ecco quello che lei non sapeva.

Quell’account non era solo una somma di numeri in banca. Era il frutto di anni di sacrifici.

Era il mio lavorare turni doppi. Preparare pranzi quando a malapena avevo abbastanza per me stesso. Rinunciare a vacanze, auto più belle, perfino a un secondo appuntamento, perché ogni dollaro extra andava in quel fondo per Kalden.

Non l’ho risparmiato per “un ragazzo qualsiasi”. L’ho risparmiato per mio figlio.

L’ho rifiutata con calma. Le ho detto che l’account sarebbe rimasto intatto finché non avessi deciso cosa fare con quei soldi. Lei ha alzato gli occhi al cielo e ha borbottato qualcosa su di me che ero egoista, poi è uscita sbattendo la porta.

Poche settimane dopo, ho ricevuto una lettera da un avvocato.

Mi stava facendo causa per il fondo. La sua pretesa? Poiché lei era la madre di Kalden e noi due eravamo indicati come contributori (lei aveva messo 500 dollari una volta per ottenere la detrazione fiscale), sosteneva di avere il diritto di prenderselo – e chiedeva che fosse trasferito a Devin.

Ero così arrabbiato che non riuscivo a dormire per due notti di fila.

Mia moglie attuale, Liana, che non ha mai conosciuto Kalden ma mi ha sostenuto durante il mio lutto, mi ha fatto sedere.

“Non devi combatterla con rabbia,” mi ha detto. “Combattila con uno scopo. Cosa vorrebbe Kalden?”

Ci ho pensato a lungo.

Kalden faceva da tutor a una ragazza giù per il corridoio – si chiamava Mireya. Aveva 15 anni e voleva diventare veterinaria. Kalden l’ha aiutata a studiare biologia e le ha insegnato ad usare una calcolatrice grafica. Non ha mai chiesto un centesimo. Diceva che “faceva bene aiutare qualcuno che ci teneva davvero.”

Mi sono messo in contatto con la madre di Mireya qualche settimana dopo. Le ho chiesto se stava ancora pensando di andare all’università.

“Lo vuole,” mi ha risposto. “Ma non posso permettermelo. Ho due lavori e non basta.”

Quella sera, ho capito esattamente cosa dovevo fare.

Ho contattato lo stato per informarmi su come convertire il piano 529 di Kalden. A quanto pare, puoi trasferirlo a un altro “parente qualificato” senza penalità, ma chiunque sia al di fuori di questa categoria? Ci sono imposte e restrizioni.

Così l’ho liquidato. Ho preso la penalità. Non mi importava.

Ho diviso i soldi.

Metà è andata in un nuovo piano di risparmio universitario a nome di Kalden – per Mireya. Ho detto a sua madre: “Kalden credeva in lei. Penso che vorrebbe questo.”

L’altra metà? L’ho usata per avviare una piccola fondazione. “The Kalden Grant.” Ogni anno, sceglieremo uno studente della nostra città che dimostra un potenziale accademico e gli daremo una borsa di studio di 2.000 dollari per aiutarlo a cominciare.

Quando Margo ha scoperto, era furiosa. Mi ha chiamato egoista di nuovo. Ha detto che stavo agendo “per dispetto.”

Ma il dispetto non c’entrava nulla.

Kalden ha passato la sua vita ad aiutare gli altri. Meritava di continuare a farlo, anche dopo che se n’era andato.

Mi manca mio figlio ogni singolo giorno.

Ma sapere che il suo nome aiuterà qualcuno a finire gli studi? Che la sua memoria vivrà non solo nel mio cuore, ma nel futuro di qualcun altro?

Questo è qualcosa con cui posso convivere.

Ecco la verità: Non devi il tuo dolore a chi non lo rispetta. E a volte, onorare qualcuno significa mantenere la tua posizione – anche quando è difficile.