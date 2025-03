“La mia scelta su Chiara è fatta”: Alfonso rivela il suo annuncio ai fan del Grande Fratello!

Alfonso d’Apice, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza sulla sua relazione con Chiara Cainelli. Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci che hanno sollevato preoccupazioni tra i sostenitori della coppia, formata all’interno della Casa. Si diceva che Alfonso avesse smesso di interagire con i post di Chiara sui social media, alimentando i sospetti su una possibile rottura tra i due.





Dopo un periodo di assenza dai riflettori, Alfonso ha scelto di intervenire per spiegare la situazione. Dallo studio del Grande Fratello, ha sempre professato il suo amore per la “Chiaretta”, ma recenti commenti di esperti di gossip, come Deianira Marzano, hanno insinuato che ci sarebbero stati dei problemi: “Lui ha scoperto cose fuori”.

In un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram, Alfonso ha scritto: “Facciamo chiarezza. Ricevo centinaia di messaggi riguardo alla situazione tra Chiara e Zeudi, e voglio rispondere in modo diretto”. Ha proseguito affermando di aver sempre difeso Chiara, sia dentro che fuori dalla Casa, anche a costo di mettersi in cattiva luce e di crearsi nemici. “Chiara è una ragazza intelligente, sa come proteggersi da sola, e se mai dovesse esserci bisogno, la proteggerò come ho sempre fatto. Però, questa volta non credo che sia il caso”.

Alfonso ha sottolineato la sua sincerità, dicendo: “Quello che mi distingue dagli altri è la sincerità: dico sempre ciò che penso, senza filtri, e anche oggi non nasconderò nulla”. Ha poi continuato il suo messaggio, esprimendo la speranza che Chiara riconosca che l’unica vera amicizia priva di interessi in quella Casa sia quella con Zeudi. “Lo spero per lei; se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla casa si renderà conto di tante cose”.

In merito alla sua posizione, Alfonso ha dichiarato: “Non interverrò durante la puntata, non voglio influenzare le sue scelte: questo è il suo percorso, e farà ciò che riterrà giusto per sé. Ognuno gestisce le amicizie a modo proprio. Per quanto mi riguarda, Zeudi è e rimarrà una mia amica”.

Il messaggio di Alfonso ha rapidamente fatto il giro dei social media, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Molti hanno apprezzato il suo approccio, in particolare per il fatto che non ha cercato di influenzare le decisioni di Chiara dall’esterno. Tuttavia, ci sono anche coloro che ritengono che le sue parole possano nascondere una strategia in vista della finale del programma: “E certo che almeno lui cerca di tenersi le zelene amiche, perché lui sa del 0,95% di Chiara, che senza le zelene sarebbe fuori. Intanto la portano in finale”.