La modella Sara Bluma denuncia le violenze subite dall’ex compagno e rivela ostacoli nel vedere il figlio. Can Yaman promette sostegno e risponde alle accuse di tradimento

Sara Bluma, nota modella e fidanzata dell’attore turco Can Yaman, ha deciso di rompere il silenzio sulle violenze domestiche subite durante la sua precedente relazione. Attraverso un toccante post su Instagram, ha condiviso immagini e dettagli del drammatico passato che l’ha segnata profondamente. La sua denuncia arriva accompagnata da un messaggio di speranza rivolto alle vittime di violenze di genere, mentre il suo attuale compagno, Can Yaman, le ha espresso un supporto pubblico e deciso.





La modella ha raccontato di aver vissuto una relazione difficile con il padre di suo figlio, durante la quale ha subito abusi sia fisici che psicologici. Nel suo post, ha dichiarato: “Sono stata in silenzio per troppo tempo, ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e chiarire la mia situazione. Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma il nostro rapporto era già concluso prima di incontrare il mio attuale compagno.”

Sara Bluma ha sottolineato di aver cercato di mantenere un rapporto cordiale con il padre del bambino per il bene del piccolo, ma la situazione si è complicata ulteriormente. “Mi sono sempre impegnata per provare a mantenere un buon rapporto con il padre per il bene del piccolo, che amo più di tutto in questo mondo. Purtroppo, durante la mia precedente relazione, ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo in quella situazione. Ora ho intrapreso una nuova vita, amo mio figlio e desidero solo il meglio per lui.”

La modella ha inoltre denunciato che il suo ex compagno starebbe ostacolando i suoi tentativi di vedere il figlio. Ha affermato di aver affidato la questione ai suoi avvocati per tutelare i suoi diritti e quelli del bambino. “Attualmente, il padre ostacola i miei tentativi di vedere nostro figlio, ma ho deciso di affrontare la situazione e ho affidato tutto ai miei avvocati.”

Nel suo messaggio su Instagram, Sara Bluma ha voluto lanciare un appello contro ogni forma di abuso: “Voglio sottolineare che amore genera amore. È giunto il momento di dire basta alla violenza contro le donne e a ogni forma di abuso.”

A seguito della pubblicazione del post, Can Yaman ha condiviso le immagini nelle sue storie su Instagram, accompagnate da parole di sostegno nei confronti della fidanzata. “Ti amo e farò di tutto per sostenerti,” ha scritto l’attore turco, dimostrando pubblicamente il suo appoggio.

Tuttavia, la vicenda ha generato alcune polemiche sui social media. Alcuni utenti hanno accusato la coppia di aver tradito l’ex compagno della modella. In particolare, un influencer noto nel mondo del gossip, Rosica, ha insinuato che la relazione tra Sara Bluma e Can Yaman sarebbe nata prima della fine della precedente relazione della modella. L’attore turco ha reagito duramente a queste accuse, pubblicando una storia su Instagram in cui ha difeso la fidanzata e risposto alle critiche in modo deciso.

La vicenda di Sara Bluma rappresenta un esempio di coraggio nel denunciare situazioni di violenza domestica e nel cercare giustizia per sé stessa e per suo figlio. La sua testimonianza evidenzia quanto sia importante rompere il silenzio e affrontare temi delicati come gli abusi psicologici e fisici. Il supporto pubblico ricevuto da Can Yaman rafforza ulteriormente il messaggio positivo che la modella vuole trasmettere: l’importanza dell’amore e del rispetto in ogni relazione.