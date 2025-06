La modella serba Tijana Radonjic, 19 anni, ha perso la vita durante un lancio con il paracadute vicino a Kikinda, probabilmente a causa di un attacco di panico in volo

Aveva solo 19 anni, ma il suo nome iniziava già a farsi strada nel mondo della moda. Tijana Radonjic, giovane modella originaria di Belgrado, è morta in un tragico incidente durante un lancio con il paracadute nei pressi di Kikinda, una cittadina situata nel nord della Serbia. La ragazza, che amava gli sport estremi e le esperienze adrenaliniche, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, lasciando sotto shock la sua famiglia e il mondo della moda.





Nata nel 2005 a Belgrado, Tijana Radonjic aveva iniziato la sua carriera da modella da giovanissima, grazie al suo portamento elegante e ai suoi tratti raffinati. Alta, carismatica e determinata, aveva già sfilato per diversi marchi e partecipato a campagne fotografiche di rilievo internazionale. Nonostante il successo, Tijana non aveva mai messo da parte le sue passioni personali: amava viaggiare, stare a contatto con la natura e cimentarsi in attività che le regalassero emozioni forti, come il paracadutismo.

Il giorno dell’incidente, la giovane si trovava in un centro specializzato per il lancio in tandem, accompagnata da un istruttore esperto. Secondo quanto riportato dai media locali, il lancio era stato pianificato come un’esperienza emozionante, ma qualcosa è andato storto pochi istanti dopo il salto. Tijana avrebbe avuto un improvviso attacco di panico, che le avrebbe impedito di seguire correttamente le istruzioni del suo istruttore. Testimoni presenti hanno raccontato di aver sentito urla provenire dal cielo e di aver visto il corpo della ragazza scendere in maniera irregolare, come se il paracadute non fosse stato completamente aperto o manovrato nel modo giusto.

“Sembrava che stesse lottando contro qualcosa, era chiaramente in difficoltà”, ha dichiarato uno dei presenti. Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco di panico potrebbe aver avuto un ruolo cruciale nella tragedia, impedendo alla giovane di mantenere la posizione corretta durante la discesa. Non si esclude, tuttavia, che un problema tecnico al paracadute possa aver contribuito all’incidente.

I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma le ferite riportate da Tijana erano troppo gravi. La ragazza è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo l’arrivo. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente sui social e sui media serbi, suscitando dolore e incredulità. Numerosi colleghi, amici e fan hanno condiviso messaggi di cordoglio, ricordandola come una giovane donna solare, piena di energia e con un futuro promettente.

La madre di Tijana, profondamente colpita dalla tragedia, ha voluto ricordarla con parole commoventi: “La mia bambina amava la vita. Era felice quel giorno, entusiasta. È morta facendo qualcosa che la faceva sentire viva. Ma il vuoto che ha lasciato è insopportabile.”

Le autorità serbe hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità da parte del centro di paracadutismo. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano state negligenze o problemi tecnici che abbiano contribuito alla tragedia. Al momento, le ipotesi principali si concentrano sull’attacco di panico della ragazza, che potrebbe aver compromesso la corretta esecuzione del lancio, ma non si esclude che anche un malfunzionamento del paracadute abbia avuto un ruolo decisivo.

La morte di Tijana Radonjic ha lasciato un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche nel mondo della moda, dove era considerata una promessa. La sua passione per la vita e il suo coraggio nel mettersi alla prova resteranno un ricordo indelebile per chi l’ha conosciuta.