La moglie viveva un tormento mentre suo marito tradiva la loro unione, ignara di come sarebbe finita questa storia

La donna si impegnava duramente mentre l’uomo tradiva la loro relazione, ignara di come si sarebbe conclusa questa vicenda.





— Quindi hai lavorato per questa baracca! — queste parole risuonavano nella testa di Jenja durante tutto il tragitto.

— Cosa ti aspettavi, Jenja? Una vita felice? Congratulazioni, l’hai ottenuta! Proprio quello che ti meriti!

Lasciò cadere le borse pesanti e si sedette su un vecchio tronco. Tutto era iniziato così bene… O si era solo illusa?

Venti anni di matrimonio con Mischa si erano conclusi in un solo mattino, quando tornò a casa dopo il turno di notte e trovò le sue cose ordinate sulla porta.

— Mischa, cosa significa tutto questo?

Jenja era così scioccata che non reagì nemmeno alla giovane donna che si aggirava nell’appartamento indossando una leggera vestaglia.

— Significa, cara, che non voglio più nascondermi. Voglio stare con la donna che amo, non con te.

— Mischa, che stai dicendo? Siamo insieme da vent’anni!

— Esattamente. Venti anni di sofferenza. Sai bene che non c’è mai stata vera passione tra di noi. E poi, mi hai costretto a sposarti!

— Cosa? Di cosa stai parlando? Pensavo fossi diverso… Ma sei solo una persona comune!

Jenja voleva dire che all’inizio tutti sembrano perfetti, ma Mischa non le permise di continuare.

— Basta! Non ho bisogno delle tue spiegazioni. Fai le valigie e vattene. Ho già avviato la separazione.

— Ma dove dovrei andare? — chiese Jenja, confusa.

Suo marito scoppiò a ridere, e la sua nuova amante, che si stringeva a lui, si unì al riso.

— Ecco, prendi le chiavi. Questo posto è per te. Non meriti di meglio.

— Mischa, ma…

Ma lui non le diede modo di parlare, la spinse fuori come un gatto randagio e girò la chiave nella serratura. Jenja sentì il rumore della serratura scattare e corse giù per le scale.

Si sentiva umiliata! Nella sua mente riecheggiavano le parole della vicina: « Piangerà abbastanza con Michail. »

E come aveva difeso Mischa in passato! Aveva convinto tutti che avesse un marito perfetto.

Era stata lei a creare il culto di Mischa nella sua vita. Pensava che dovesse essere così — proprio come nei romanzi che amava leggere.

Sua madre continuava a rimproverarla:

— Jenja, leggi solo sciocchezze e sogni l’impossibile! Nella vita non ci sono principi su cavalli bianchi, quelli sono già presi all’asilo. Vai a dar da mangiare alle galline e a pulire i maiali.

Jenja arricciò il naso, aspettando il momento in cui sarebbe andata in città, dove sicuramente avrebbe trovato la sua felicità.

In città non avrebbe più dovuto lavare a mano, raccogliere l’acqua o portare la legna.

E così avvenne. Tuttavia, le costò nervi e lacrime quando Stepan scoprì i suoi piani. Ma Jenja rispose con fermezza:

— Non voglio vivere come voi. Non voglio — e basta!

— Quindi viviamo male, sì? E Stepan non è abbastanza per te?

— Il mio sogno di vita non era certo sposare un trattorista!

— Sai una cosa, Jenja? A volte penso che all’ospedale abbiano scambiato i bambini. Io e papà non possiamo avere una figlia come te!

Jenja sbuffò:

— E non sarò nemmeno troppo triste quando smetterete di chiamarmi vostra figlia. Che onore — girare i codini alle mucche!

Partì. Vedeva gli occhi pieni di lacrime di sua madre, ma andò lo stesso. Alla fermata dell’autobus, Stepan la inseguì.

— Jenja, stai davvero andando?

Stepan era gentile e le piaceva molto, ma non vedeva un futuro con lui. Avrebbero passato la loro vita nel villaggio.

— Speriamo per sempre, Jenja! Che stai dicendo? Va bene, io — ma i tuoi genitori?! E anche i miei genitori non hanno bisogno di una figlia come te!

L’autobus si fermò. Jenja salì, si voltò e gridò disperata:

— Porta via la ragazza da qui…

E si sedette. La tristezza svanì rapidamente, perché sapeva bene — stava andando verso la sua felicità!

Conobbe Michail in fabbrica, dove iniziò subito a lavorare. Lui era il caporeparto della sua sezione.

Dovette darsi da fare, ma dopo quattro mesi si sposarono. Da quel momento in poi, Jenja iniziò a costruirsi la vita che aveva sempre sognato.

Rinnovò, cercò un lavandino moderno e lavorò soprattutto di notte. Suo marito le fece capire più volte che sarebbe stato bene se avesse fatto una formazione per uscire dalla condizione di lavoratrice semplice.

Ma Jenja non aveva tempo per quello — presto Mischa divenne il suo idolo. Sembrava piacesse a lui: adorava i vestiti eleganti, le colazioni prelibate e la pulizia impeccabile. E Jenja sospirava tra le sue colleghe:

— Uuu!

Non tornava a casa. Prima non voleva, poi si vergognava di non essere stata lì per così tanto tempo. E a un certo punto erano passati così tanti anni… Come sarebbe tornata? E chi sapeva se tutti erano ancora vivi…

Jenja si alzò. Secondo l’autista dell’autobus, doveva camminare ancora per almeno un’ora. Non importava, quando sarebbe arrivata si sarebbe stesa.

E non si sarebbe più rialzata. Tutto era crollato, tutto distrutto. Forse non era mai esistito — era stato tutto solo una fantasia?

— Aiuto!

Jenja si fermò. Stava camminando lungo un sentiero e, un minuto prima, non c’era nessuno. Si voltò — una ragazza disordinata correva verso di lei, inseguita da un gruppo di ragazzi. Dietro di loro correvano due donne. Tutti gridavano.

La ragazza era una zingara, e i ragazzi insieme alle donne volevano picchiarla. Jenja si alzò e afferrò un bastone.

— Fermatevi! Cosa volete fare?

I ragazzi indietreggiarono, ma le donne no.

— Chi sei tu? Vattene, le daremo una lezione! Deve imparare a non rubare!

— E cosa vi ha rubato?

— Mi ha rubato la panna acida, e a me un pezzo di pancetta! Creatura senza vergogna!

Jenja lanciò loro uno sguardo di disprezzo.

— Avete rifiutato il cibo ai bambini!

Tirò fuori il suo portafoglio, prese le ultime banconote — non importava che fossero le sue ultime — e le gettò a terra.

— Prendetele. Non vale la pena combattere per una sciocchezza del genere.

— E tu, zingara, stai attenta! E tu, ragazza, non ti far vedere più nel nostro villaggio!

— Buttarsi sulle persone decenti per fare le zingare!

La piccola zingara lasciò Jenja solo quando le donne scomparvero dietro ai cespugli.

— Grazie! — sorrise. — Non hai paura, vero?

— Sono solo stanca. Cammino da tanto tempo.

— Perché rubi, zingara?

La ragazza alzò le spalle.

— Beh, onestamente rubiamo sempre. È il nostro lavoro.

Fu difficile per Jenja trattenere un sorriso.

— E lo dici con tanta calma?

La ragazza tirò fuori un pezzo di pancetta e pane, poi un coltello. Emersero cipolle verdi e apparentemente anche un vaso di panna acida.

— Allora, hai fame? Siediti. Mangiamo. Non è lontano, ma tu hai ancora una lunga strada da fare.

Jenja sollevò le sopracciglia sorpreso.

— Come lo sai?

— So tutto. Prima di tutto, sono una zingara. E poi vengo da una famiglia di indovini.

Jenja rise.

— Dai, su! Non esistono gli indovini, è solo una farsa per rubare i soldi alla gente.

I pezzi di pancetta con cipolle verdi sembravano appetitosi. « E allora, anche se sono rubati, » pensò, « questa mattina non ho mangiato niente. »

— Puoi predire il mio futuro? Ma non ho più soldi.

La ragazza la guardò seriamente.

— Posso. Ma tanto non ci crederai. E sono io a decidere se posso fidarmi di te. Dammi la mano.

La zingara esaminò a lungo il palmo della mano di Jenja, e quando parlò, la sua voce cambiò completamente.

— Non pentirti di ciò che hai fatto, perché un giorno qualcuno ti restituirà il favore.

Jenja non aveva mai visto nulla del genere. La ragazza aveva un’espressione seria e guardava la sua mano come se stesse leggendo un libro.

Si alzò.