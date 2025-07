La morte dell’attore Julian McMahon, noto per i suoi ruoli in “Streghe” e “FBI: Most Wanted”, ha commosso il mondo dello spettacolo. Alyssa Milano lo ricorda con affetto

Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa di Julian McMahon, attore australiano celebre per aver interpretato ruoli iconici in serie di successo come “Streghe” e “FBI: Most Wanted”. McMahon è deceduto il 2 luglio a Clearwater, in Florida, all’età di 56 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata resa pubblica dalla moglie Kelly Paniagua, che ha condiviso un toccante messaggio per ricordare il marito e la sua lotta coraggiosa contro la malattia.





Attraverso un comunicato, Kelly Paniagua ha dichiarato: “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro.” La notizia ha immediatamente scosso colleghi e fan dell’attore, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo internazionale.

Tra i tanti tributi ricevuti, spicca quello di Alyssa Milano, collega e amica di lunga data di McMahon, con cui ha condiviso il set della popolare serie televisiva “Streghe”. Nello show, i due hanno dato vita alla coppia formata da Phoebe Halliwell e Cole Turner, conquistando il pubblico con la loro chimica e intensità. Attraverso un post su Instagram, l’attrice ha espresso il suo dolore e ha ricordato con affetto i momenti vissuti insieme.

“Ho il cuore spezzato. Julian McMahon era magico. Quel sorriso. Quella risata. Quel talento. Quella presenza. Entrava in una stanza e la illuminava, non solo con il carisma, ma anche con la gentilezza. Con malizia. Con la comprensione dell’anima.” Ha scritto Milano, accompagnando le sue parole con alcune foto che li ritraggono insieme sul set e fuori dalle scene.

L’attrice ha continuato ricordando gli anni trascorsi lavorando fianco a fianco con McMahon: “Abbiamo trascorso anni insieme in Streghe, anni di scene, storie. Mi ha fatto sentire al sicuro come attrice. Mi ha sfidato, stuzzicato, sostenuto. Eravamo così diversi, eppure in qualche modo ci siamo sempre capiti. Julian era più del mio compagno televisivo. Era un caro amico. Il tipo che si fa sentire. Il tipo che ricorda. Il tipo che condivide. Il tipo che ti dice la verità, anche quando è scomoda, ma sempre con amore.”

Nel suo messaggio, Milano ha rivolto un pensiero speciale alla famiglia dell’attore, sottolineando il suo profondo amore per la moglie e le figlie: “Il mio cuore è con Kelly, con Madison e con Iliana, le sue ragazze, il suo mondo. Le adorava. Lo si poteva sentire in ogni conversazione, in ogni storia, in ogni messaggio. Era soprattutto un uomo di famiglia e amava profondamente.”

Il tributo si conclude con un commovente addio: “Perderlo è irreale. Troppo presto. Troppo ingiusto. Riposa, amico mio. Porterò con me la tua risata. Per sempre Cole. Per sempre Julian.”

La carriera di Julian McMahon è stata caratterizzata da una versatilità che gli ha permesso di interpretare ruoli complessi e memorabili sia sul piccolo che sul grande schermo. Nato a Sydney, in Australia, nel 1968, ha iniziato la sua carriera come modello prima di dedicarsi alla recitazione. Oltre al ruolo di Cole Turner in “Streghe”, è stato apprezzato per la sua interpretazione del dottor Christian Troy nella serie “Nip/Tuck”, che gli ha regalato fama internazionale.

Negli ultimi anni, McMahon aveva continuato a lavorare nel mondo della televisione, partecipando a progetti come “FBI: Most Wanted”, dove interpretava l’agente speciale Jess LaCroix. La sua presenza carismatica e il suo talento naturale lo hanno reso uno degli attori più amati dal pubblico.

La morte di Julian McMahon lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e nella vita delle persone che lo hanno conosciuto e amato. I suoi colleghi e fan continueranno a ricordarlo attraverso le sue performance indimenticabili e l’eredità che ha lasciato nel cuore di chi lo ha seguito nel corso degli anni.

Il tributo di Alyssa Milano è solo uno dei tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando da ogni parte del mondo, a testimonianza dell’impatto che l’attore ha avuto su chiunque abbia avuto l’opportunità di lavorare con lui o apprezzare il suo lavoro.