La neuroscienza afferma: ascoltare questa canzone riduce l’ansia fino al 65%. Ascoltala tu stesso.

Tuttavia, l’ansia non è una novità: Ippocrate ne scrisse nel IV secolo a.C., Søren Kierkegaard ne scrisse negli anni ’60 dell’Ottocento e Sigmund Freud ne parlò nel 1926. Tuttavia, al giorno d’oggi, con tutte le informazioni che circolano sui social media, non è strano che così tanti giovani ne soffrano.

I farmaci tendono a essere un trattamento per l’ansia (nonché la principale fonte di guadagno per le grandi case farmaceutiche). Alcuni la affrontano in modo olistico, ricorrendo a yoga, meditazione, massaggi ed esercizio fisico, ma anche la musicoterapia è stata utilizzata con un certo successo. Neuroscienziati nel Regno Unito hanno scoperto una canzone che si traduce in una sorprendente riduzione del 65% dell’ansia generale.

Ansia e generazione Y

Oltre 40 milioni di adulti negli Stati Uniti (19,1%) soffrono di un disturbo d’ansia. Allo stesso tempo, circa il 7% dei bambini di età compresa tra 3 e 17 anni soffre di problemi d’ansia ogni anno. La maggior parte delle persone sviluppa sintomi prima dei 21 anni.

Marjorie Wallace, CEO dell’organizzazione benefica Sane, ritiene che la generazione Y (i nati negli anni ’80 e ’90) sia l’età della disperazione. “Crescere è sempre stato difficile, ma questo senso di disperazione? È una novità”, afferma.

Scrive Rachael Dove in Ansia: l’epidemia che sta travolgendo la Generazione Y:

Allora, cosa sta succedendo? L’ascesa della tecnologia, l’educazione eccessivamente protettiva e la scuola “fabbrica di esami” sono tra le ragioni che gli psicologi suggeriscono per la nostra angoscia generazionale. Un’altra, sollevata in più occasioni dai miei coetanei e dagli psicologi con cui ho parlato, è il lusso (per quanto ingrato possa sembrare) di avere troppa scelta.

Uno psicologo londinese, Pieter Kruger, afferma che la ricerca dimostra che le persone che sentono di non avere scelta sono in realtà più resilienti, principalmente perché possono dare la colpa della vita agli altri se prendono una decisione sbagliata. Ma se si ha una gamma di scelte, e a dire il vero tutti noi in questo mondo con così tante opportunità ne abbiamo, non si ha altra scelta che incolpare se stessi. “Diventiamo molto più ossessivi perché vogliamo prendere la decisione giusta ogni volta”, afferma.Passo molto tempo a preoccuparmi di cosa farò della mia vita. Alle generazioni precedenti è stata tolta la scelta. Se ti viene detto cosa fare, la pressione si attenua.

Al giorno d’oggi, prendere decisioni semplici, come cosa mangiare, può scatenare una sorta di ansia. Abbiamo così tante opzioni che possono generare confusione. Quante volte abbiamo visto donne stressarsi per un paio di scarpe? Un compito apparentemente semplice si rivela una “decisione di vita”.

C’è anche un aumento della FOMO, ovvero la paura di perdersi qualcosa, ed è proprio questo che i social media ci fanno. Vediamo lo stile di vita perfetto che tutti vivono, sorridenti, felici e che pubblicano selfie perfetti in spiaggia, mentre noi ce ne stiamo a casa in condizioni non proprio perfette.

“La FOMO è una condizione reale e può trasformarsi in una dipendenza costante che incide sui livelli di ansia e sul senso generale di benessere”, afferma Kruger.

I social media ci fanno confrontare con tutto, non solo con i nostri amici, ma anche con le celebrità! Come dimostrato dalla ricerca, il tempo trascorso sui social “può causare depressione nelle persone che si confrontano con gli altri”.

Oltre a distruggere il nostro benessere confrontandoci con tutti gli altri sui social media, i neuroscienziati hanno scoperto che ascoltare una canzone creata appositamente può ridurre significativamente i nostri livelli di ansia.

La creazione della musica antistress definitiva

Lo studio ha coinvolto i partecipanti, collegati a dei sensori, che hanno dovuto risolvere enigmi complessi che innescavano livelli di stress. Contemporaneamente, i partecipanti hanno ascoltato una serie di canzoni e i ricercatori hanno misurato la loro frequenza cardiaca, l’attività cerebrale, la pressione sanguigna e la frequenza respiratoria.

Ciò che hanno scoperto è che quella particolare canzone, intitolata “Weightless”, ha portato a una sorprendente riduzione del 65% dell’ansia generale e a una riduzione del 35% dei loro normali ritmi di riposo fisiologico.

Creato dalla Marconi Union, i musicisti hanno unito le forze con dei terapisti del suono per scegliere armonie, ritmi e linee di basso specifici, che a loro volta rallentano il battito cardiaco e la pressione sanguigna dell’ascoltatore, abbassando al contempo i livelli degli ormoni dello stress come il cortisolo.

Il fatto che la canzone sia stata così efficace e abbia messo i partecipanti in uno stato di calma, ha spinto il ricercatore capo, il dott. David Lewis-Hodgson, a sconsigliarne l’ascolto mentre si guida.

Ma non fidatevi della loro parola. Ascoltate voi stessi qui: