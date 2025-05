Amanda Booth, gioielliere e scultrice, crea elaborate sculture utilizzando campioni di sperma forniti dai clienti al suo laboratorio, che poi asciuga e polverizza prima di trasformarli in piccoli oggetti.

Da quando ha avviato la sua attività nel 2021, Booth ha anche creato oggetti indossabili utilizzando ceneri cremate, ciocche di capelli e latte materno. Parlando con Vice, Booth ha spiegato: “I campioni freschi sono una cosa, ma quando sono stati spediti per un po’, intendo… hanno un odore di sperma, capisci cosa intendo?”

Ha aggiunto: “Li elaboriamo [i campioni di sperma] alla fine della giornata, altrimenti restiamo seduti ad ascoltare l’odore tutto il giorno ed è semplicemente… L’abbiamo fatto una mattina e abbiamo pensato, ‘No, non lo farò mai più'”,

Booth ha lanciato la sua attività l'anno scorso e ha iniziato a condividere i suoi lavori su TikTok, tanto che un utente le ha chiesto sotto uno dei suoi video se avesse mai pensato di creare oggetti utilizzando "liquidi maschili".Booth, che aveva lanciato l'idea in tono semi-scherzoso su Facebook, ha ricevuto ingenti ordini online.



Booth e suo marito Jesse Mullin testarono il metodo, scoprendo che per ottenere il giusto "rapporto argilla-sperma" sarebbe stato necessario almeno un cucchiaino di sperma.

Il video di Booth è diventato virale dopo che il mese scorso ha condiviso un post su TikTok sui suoi primi pezzi di sperma, e i suoi messaggi diretti sono stati inondati di richieste.Epsy, una delle clienti di Booth, ha dichiarato a Vice di aver acquistato un ciondolo a forma di "perla" per simboleggiare la relazione "dominante e sottomessa" tra lei e il marito.

Epsy ha spiegato: “Alla fine abbiamo deciso di far usare un preservativo a mio marito, poi ne abbiamo tagliato l’estremità per depositare il campione in una provetta. Abbiamo quindi sigillato la provetta con del nastro isolante intorno al tappo e l’abbiamo sigillata sottovuoto prima di inserirla in una busta imbottita per la spedizione.”