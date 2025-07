La piccola di 4 anni coinvolta nell’incidente sull’A1 è morta, la madre è ancora in gravi condizioni

Tragedia sull’autostrada A1, dove un grave incidente ha portato alla morte di una bambina di quattro anni e di tre suoi familiari. La piccola è deceduta oggi presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stata ricoverata in condizioni critiche dopo lo schianto avvenuto nella giornata di martedì. L’incidente, verificatosi nella galleria di Base della Variante di Valico a Barberino del Mugello, tra i comuni di Firenzuola e Badia, ha distrutto un’intera famiglia originaria di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola.





Secondo quanto riportato dai Carabinieri del Comando provinciale di Verbania, la bambina viaggiava con i suoi parenti a bordo di una Fiat Panda, quando il veicolo è stato violentemente colpito da un camion che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia. Nell’impatto, hanno perso la vita sul colpo i nonni della piccola, Mauro Visconti (69 anni) e la sua compagna Nydia Zoila Albuquerque Basulto (65 anni), oltre alla zia Carla Stephany Visconti, di 39 anni. La madre della bambina, una donna di 37 anni, è rimasta gravemente ferita e si trova ancora ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

Nonostante gli sforzi dei medici per salvare la bambina, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il suo decesso è stato dichiarato nella giornata odierna. L’intera famiglia stava viaggiando insieme sull’autostrada A1 quando si è verificato il drammatico incidente. L’utilitaria su cui si trovavano, un modello ibrido omologato per quattro persone ma con cinque passeggeri a bordo, si sarebbe fermata improvvisamente nella corsia di marcia all’interno della galleria. Alcuni veicoli sono riusciti a evitarla, ma il camion che seguiva non ha potuto evitare lo schianto.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono attualmente in corso e sono condotte dalla Polizia Stradale di Bologna, sotto la direzione della procura di Firenze. L’autista del camion coinvolto, un uomo di 56 anni, è stato indagato per omicidio stradale, anche se al momento si tratta di un atto dovuto. I primi accertamenti hanno escluso l’assunzione di alcol da parte del conducente, ma si sta investigando sulla velocità del mezzo al momento dell’impatto.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato alla brusca fermata della Panda. Una delle ipotesi più accreditate è quella di un guasto improvviso al veicolo. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella galleria, infatti, si nota l’auto fermarsi quasi improvvisamente e successivamente accendere le luci di emergenza. Non si esclude però che la conducente possa aver avuto un malore al volante, ipotesi che verrà approfondita nei prossimi giorni.

Un altro elemento sotto esame riguarda il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del veicolo. Gli investigatori stanno verificando se la bambina fosse correttamente posizionata su un seggiolino omologato per la sua età. Inoltre, il fatto che l’auto trasportasse cinque persone nonostante fosse omologata per quattro potrebbe rappresentare un ulteriore fattore rilevante nella dinamica dell’incidente.

La comunità di Gravellona Toce è sotto shock per quanto accaduto. La famiglia coinvolta era molto conosciuta nella zona e la tragedia ha lasciato un vuoto profondo tra amici e conoscenti. Le autorità locali hanno espresso cordoglio per la perdita e stanno seguendo da vicino gli sviluppi delle indagini.

La Polizia Stradale e i tecnici incaricati stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere le cause dell’incidente e prevenire situazioni simili in futuro. Al momento non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sull’inchiesta, ma si attendono i risultati delle analisi tecniche sul veicolo e le testimonianze dei conducenti coinvolti.

Questa tragedia evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e dei controlli regolari sui veicoli, soprattutto quando si percorrono tratti autostradali ad alta velocità come quello della Variante di Valico. Le autorità invitano tutti gli automobilisti alla massima prudenza e al rispetto delle norme per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.