La puntata del Grande Fratello ha visto Zeudi avvisare Shaila riguardo a Lorenzo, scatenando reazioni furiose tra il pubblico e accese polemiche sui social

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì, l’atmosfera si è fatta particolarmente intensa, culminando con la scelta del terzo finalista di questa edizione. A contendersi il prestigioso titolo sono state Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, ma con sorpresa di molti, è stata Zeudi a ottenere la vittoria, conquistando il 49% dei voti contro il 22% di Shaila. La delusione per il risultato è stata evidente in Shaila, che ha confidato a Lorenzo Spolverato: “Zeudi vincerà questa edizione del Grande Fratello”, esprimendo chiaramente il suo senso di sconfitta.





Shaila ha cercato di analizzare le ragioni dietro la sua esclusione dalla finale, dichiarando: “Poi io mi sono messa in discussione e non ho sfumature”, e ha proseguito spiegando il suo approccio alla vita e al gioco. “Perché non sono grigia, perché io sono il nero. O ti piace o non ti piace”, ha affermato, sottolineando la sua convinzione che chi si trova in una posizione “grigia” possa trarre vantaggio dalla sua ambiguità. “Perché con coraggio ho detto le cose e molto spesso, quando ti esponi, hai il rischio maggiore di piacere o no”, ha aggiunto, chiarendo così la sua visione del gioco.

Durante una conversazione con Chiara e Zeudi, Shaila ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla finale e alla sua relazione con Lorenzo. “Mi sono svegliata e ho tentato di avere un mood positivo, ma non ci sono riuscita. C’è una parte di me molto delusa, una che è triste, una che sta anche rosicando. Ho sentito un po’ un gelo dentro”, ha confessato. Ha anche espresso una certa frustrazione nei confronti di Lorenzo, dichiarando: “Soprattutto c’è una parte di me che ce l’ha con Lorenzo! Io non è che sono arrabbiata con lui, ma più con me. Perché essendo lui una persona più rumorosa e capricciosa, io l’ho sempre assecondato. Lui si è permesso tutto e io mi sono limitata. Io non mi volevo così bene”.

Durante la stessa conversazione, Zeudi ha colto l’occasione per avvisare Shaila riguardo a Lorenzo, affermando: “Ti avevo messo un allarme dall’esterno”. Questo commento ha suscitato ulteriori polemiche, poiché Zeudi sembrava riferirsi a informazioni che aveva ricevuto prima di entrare nella Casa. La clip di questo scambio è stata successivamente condivisa su X, generando un’ondata di reazioni sui social media.

Il pubblico ha reagito con fervore, con alcuni utenti che hanno accusato Zeudi di essere una manipolatrice. “Zeudi e la zizzania sono un tutt’uno, sta già lavorando al prossimo step… è inquietante”, ha scritto un utente. Altri commenti hanno messo in dubbio le motivazioni di Zeudi, con affermazioni come: “Adesso si sente dio, sapeva pure com’era Shaila, amici in comune, questa ha studiato tutti… è un gioco ok, ma come dice Helena, ha giocato con le vite degli altri”.

Le critiche si sono ampliate, con utenti che hanno descritto Zeudi come “la più giocatrice, la più falsa, la più informata, la più fredda, la più bugiarda, la più subdola” e si sono domandati come fosse possibile che fosse arrivata in finale. Un altro commento ha suggerito che Zeudi avesse preparato strategie dettagliate prima di entrare nella Casa: “Questa mette paura, secondo me nella sua stanzetta a casa sua ha la parete tappezzata di disegnini, strategie da fare”.