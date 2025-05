La “ragazza più pelosa del mondo” si mostra oggi completamente trasformata dopo aver scelto di radersi il viso

Supatra “Nat” Sasuphan appare oggi irriconoscibile, dopo aver deciso di eliminare la folta peluria che un tempo le copriva interamente il volto.





Sono trascorsi oltre dieci anni da quando Supatra, originaria della Thailandia, è entrata nel Guinness dei Primati come la “ragazza più pelosa del mondo” a causa di una rara condizione nota come Sindrome di Ambras. Questa patologia rappresenta una forma estrema di ipertricosi, conosciuta anche come “sindrome del lupo mannaro”, per via della crescita anomala e diffusa dei peli su tutto il corpo.

Secondo quanto riportato dalla US National Library of Medicine, questa rara sindrome non solo causa una crescita eccessiva di peli, ma comporta anche alcune particolarità morfologiche del volto. Dalla sua scoperta nel Medioevo, sono stati registrati poco più di cinquanta casi in tutto il mondo.

Nel 2010, anno in cui ricevette il titolo da Guinness World Records, Supatra parlò apertamente della sua condizione, affermando: “Non mi sento diversa dagli altri e ho molti amici a scuola. Essere pelosa mi rende speciale. Questo è il giorno più felice della mia vita.”

I medici avevano tentato di ridurre permanentemente la crescita dei peli tramite trattamenti laser, ma ogni volta i peli ricrescevano ancora più spessi e folti. Nonostante ciò, Supatra ha sempre dimostrato di accettare con serenità la sua condizione. Il padre, Sammrueng Sasuphan, in un’intervista rilasciata al programma Today nel 2012, la descrisse come “una bambina felice e piena di vita, che gioca e studia come tutti gli altri. Vogliamo che le persone capiscano che è una bambina normale.”

La stessa Supatra, da bambina, raccontava: “Qualcuno mi prendeva in giro chiamandomi faccia da scimmia, ma oggi nessuno lo fa più. Ormai sono abituata a questa condizione. Non sento nulla, perché sono nata così. A volte è difficile vedere quando i peli diventano troppo lunghi. Spero che un giorno si trovi una cura.”

Sebbene non sia stata scoperta alcuna cura definitiva, Supatra ha trovato il modo di gestire la situazione. Dal 2018, infatti, ha iniziato a radersi regolarmente il viso, ottenendo un aspetto completamente diverso rispetto a quello che la rese famosa in tutto il mondo.

Le foto condivise sui social mostrano una trasformazione sorprendente. Oggi, Supatra appare irriconoscibile rispetto all’immagine che la rese nota in giovane età. Dai suoi recenti aggiornamenti su Facebook, sembra che continui a seguire questa routine di rasatura per mantenere il suo nuovo aspetto.

Inoltre, nelle sue ultime pubblicazioni, appare spesso in compagnia del suo fidanzato, con il quale avrebbe una relazione stabile da circa sette mesi.

Nonostante l’estrema rarità della sindrome di Ambras, Supatra non è l’unica a convivere con questa condizione. Nei mesi scorsi, una bambina in Malesia è finita al centro dell’attenzione per lo stesso motivo, con la sua famiglia che ha raccontato come gestisce la quotidianità. Anche un giovane ragazzo in India, affetto dalla cosiddetta “sindrome del lupo mannaro”, ha condiviso la propria esperienza di vita con questa particolare e rara condizione.