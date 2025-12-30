La Ragazza Preferita di Mio Marito





Mio marito conosce Clara da quando era una bambina. La sua famiglia ha sempre avuto problemi economici, mentre lui ha una carriera molto redditizia. È sempre stato presente a ogni suo saggio di danza, recita scolastica, partita sportiva. L’ha portata con noi in vacanza, le ha comprato ogni regalo che desiderasse.





Di recente, Clara si è fidanzata e mio marito mi ha detto che voleva pagare per intero il suo matrimonio. Lo disse come se fosse la cosa più naturale del mondo, come se non richiedesse neppure una discussione. Rimasi a guardarlo, senza parole.

«Aspetta… cosa?» chiesi, cercando di mantenere la calma.

«È come una figlia per me,» rispose lui, scrollando le spalle. «Voglio che abbia un giorno bellissimo, qualunque sia il costo.»

Non abbiamo figli. Non per scelta. Ci sono stati anni di cure, di speranze e di aborti, anni di dolore silenzioso che aleggiava tra noi come un’ombra. Ma pensavo che, in qualche modo, avessimo superato tutto questo.

Clara, però, era sempre lì. La sua famiglia viveva due case più in là. La madre, sola, lavorava in due posti diversi per tirare avanti. Marcus, mio marito, aveva cominciato ad aiutarle ancora prima che io lo conoscessi. L’ho sempre ammirato per questo: la sua generosità, la sua costanza. Ma, ultimamente, qualcosa era cambiato.

Ho sempre voluto bene a Clara. È una ragazza dolce, educata, riconoscente. Mi ha sempre chiamata “zia Jo”, anche se non eravamo parenti. Ma più si avvicinava il giorno del matrimonio, più un’inquietudine sottile mi cresceva dentro. Cercavo di convincermi che fosse solo gelosia, un pensiero irrazionale. Ma quella sensazione non mi abbandonava.

Marcus accompagnava Clara e il suo fidanzato a scegliere le location, le torte, perfino l’abito da sposa. Io non venivo mai invitata. Quando gliene parlai, rispose semplicemente: «Sei sempre occupata col lavoro. Non volevo disturbarti.»

Quelle parole mi fecero male.

Una sera, Clara e il fidanzato vennero a cena. L’atmosfera era strana. Marcus non smetteva di parlare di quanto Clara fosse splendida nel suo abito da sposa. Il fidanzato, invece, sembrava assente, distratto dal telefono.

Dopo che se ne furono andati, mi sedetti accanto a Marcus.

«Sii sincero,» dissi. «C’è qualcosa che dovrei sapere?»

Lui aggrottò la fronte. «Che cosa intendi?»

«Ti comporti come se Clara fosse più importante di noi.»

Mi guardò, ferito. «Jo, no. Non è così. È solo… che ha passato tanto. Voglio darle l’appoggio che non ha mai avuto.»

Annuii. Ma quel nodo dentro di me non si sciolse.

Una settimana prima del matrimonio, trovai qualcosa. Non stavo curiosando: cercavo solo una penna nella scrivania di Marcus, quando vidi una cartellina. Dentro c’era una vecchia polizza assicurativa sulla vita. Clara era indicata come beneficiaria.

Non io. Non un ente di beneficenza. Lei.

Mi mancò il respiro.

Quella sera lo affrontai. «Perché Clara è sulla tua polizza assicurativa?»

Sembrò sorpreso, ma non colpevole. «L’ho aggiunta anni fa, quando era adolescente. Me ne sono dimenticato. La cambierò.»

Non gli credetti del tutto. Ma non insistetti.

Il matrimonio fu bellissimo. Costoso, sfarzoso, da rivista. Clara piangeva mentre percorreva la navata. Marcus pure. Io restai accanto a lui, nel mio abito blu notte, sorridendo e applaudendo, ma sentendomi come un’estranea.

Poi arrivò la svolta che non mi aspettavo.

Due settimane dopo il matrimonio, Clara bussò alla nostra porta. Gli occhi gonfi, senza la fede al dito.

«Mi ha tradita,» sussurrò, tremando. «Due giorni dopo la luna di miele.»

Marcus serrò la mascella. «Dov’è adesso?»

«Sparito. Ha svuotato il nostro conto e se n’è andato.»

La feci entrare. Si accasciò sul divano. Le misi addosso una coperta, Marcus preparò del tè.

Quella notte, Clara si trasferì da noi. Marcus insistette: «Non ha nessun altro posto dove andare.»

Non protestai.

All’inizio l’atmosfera era tesa. Mi sentivo un’ospite in casa mia. Ma cercai di restare gentile. Clara era distrutta, e per quanto provassi disagio, non meritava durezza.

Col tempo, si riprese. Trovò lavoro in uno studio di design, dove si rivelò talentuosa e appassionata. Iniziò a risparmiare, a frequentare corsi serali, ad andare in terapia.

Una sera, dopo cena, venne in cucina mentre lavavo i piatti.

«Volevo ringraziarti,» disse.

«Per cosa?»

«Per avermi accolta. Per non avermi giudicata.»

Sorrisi. «Hai fatto tanta strada, Clara.»

Abbassò lo sguardo. «Devo dirti una cosa.»

Spensi l’acqua.

«Marcus mi ha proposto di aggiungermi al testamento. Non solo l’assicurazione. Tutto.»

Rimasi immobile.

«Gli ho detto di no,» aggiunse piano. «Gli ho detto che non era giusto. Che dovevi esserci tu.»

Gli occhi mi si riempirono di lacrime. «Perché me lo dici?»

«Perché devi saperlo. E perché ti devo più di quanto immagini.»

Non capii subito cosa intendesse, finché, pochi giorni dopo, non incontrai sua madre al mercato. Non ci vedevamo da anni.

Sembrava stanca, ma sorrise. «Ho sentito che Clara vive di nuovo da voi.»

Annuii.

«È fortunata ad avervi,» aggiunse. Poi si avvicinò e disse una frase che mi rimase impressa: «Ha sempre detto che si sentiva più tua figlia che mia.»

Rimasi di sasso.

Quando tornai a casa, ci pensai a lungo.

Quella sera Clara cucinò per noi: spaghetti, pane all’aglio, insalata. Semplice, ma delizioso. Dopo cena portò una scatola.

«Voglio mostrarti qualcosa,» disse.

Dentro c’era un album. Foto della sua infanzia: la prima bicicletta, la laurea, i Natali di tanti anni fa. E quasi in ogni immagine, c’eravamo noi. Io e Marcus.

«Ho sempre pensato di non essere voluta,» mormorò. «Ma voi mi avete fatta sentire amata. L’ho capito solo crescendo.»

L’abbracciai forte.

Da quel giorno, tutto cambiò.

Marcus cominciò a essere più attento. Mi coinvolgeva di nuovo nelle sue giornate, mi chiese scusa per come aveva gestito il matrimonio, per la questione del testamento. Ammetteva di aver cercato di riempire un vuoto, dimenticando la persona che era rimasta al suo fianco in silenzio.

Me.

Clara, dopo qualche mese, si trasferì in un piccolo appartamento tutto suo. Non tornò dal suo ex. Non ne aveva bisogno. Si costruì una nuova vita, da sola.

Un anno dopo, era lei a starmi accanto — come mia testimone — quando io e Marcus rinnovammo le nostre promesse.

La cerimonia fu semplice, intima, autentica. Poche persone, ma tanto amore.

Mentre ci scambiavamo di nuovo gli anelli, compresi una cosa.

L’amore non appare sempre come ce lo immaginiamo. A volte si nasconde nelle crepe, nei silenzi, nei gesti piccoli ma costanti.

Clara non era una minaccia per il mio matrimonio. Era il pezzo mancante che ci ha aiutati a ritrovarci.

E oggi?

È la madrina di nostro figlio. Un bambino che abbiamo adottato sei mesi fa.

Lo abbiamo chiamato Daniel.

Marcus piange ogni volta che lo tiene in braccio.

E Clara? Viene a trovarci ogni domenica, porta i biscotti e canta per farlo addormentare.

È famiglia.

Non per sangue. Ma per amore.

Se mai hai pensato che qualcun altro stesse ricevendo ciò che spettava a te, ricordati questo: ciò che è veramente tuo non può esserti tolto.

A volte la vita non ti dà ciò che ti aspettavi, ma proprio ciò di cui avevi bisogno.

E, spesso, le storie d’amore più belle iniziano con un piccolo crepacuore.



