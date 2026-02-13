Martina Miliddi di Affari Tuoi: “Dopo Amici di Maria De Filippi sono rimasta senza lavoro per un anno. De Martino mi ha voluta lui”





Martina Miliddi, conosciuta per il suo caschetto e il suo talento, è oggi uno dei volti di spicco del programma Affari Tuoi, dove si esibisce al fianco di Stefano De Martino. La ballerina sarda, 25 anni, ha condiviso la sua esperienza in un’intervista, rivelando le sfide affrontate dopo la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi. Nonostante il successo attuale, il suo percorso non è stato privo di ostacoli. “Non avevo la credibilità di tutti, ho dovuto quasi riniziare da capo,” ha dichiarato, riflettendo sui mesi di stallo che ha vissuto.





Dopo la fine di Amici, Miliddi ha trascorso circa un anno senza lavorare nel mondo della danza. “Ci ho messo un po’ a rimboccarmi le maniche e a risanarmi,” ha spiegato. Durante quel periodo difficile, ha compreso l’importanza di non avere fretta e di seguire il proprio ritmo, anche se gli altri sembravano correre.

Parlando della sua vita personale, Miliddi ha menzionato la sua relazione con Aka7even, un ex compagno di talent, affermando che, sebbene non siano più in contatto regolare, si salutano cordialmente quando si incontrano per lavoro. Riguardo alla perdita del padre, una ferita che non si è mai rimarginata, ha detto: “Lui era una parte del mio cuore, ne ho sofferto così tanto e ovviamente ne soffro ancora oggi.” La danza è stata per lei una forma di cura e di espressione, un modo per affrontare il dolore.

L’artista ha recentemente avuto un’esperienza nel film di Checco Zalone, Buen Camino, che le ha aperto a nuove possibilità nel mondo della recitazione. “È stata un’esperienza bellissima e completamente diversa da quello che faccio tutti i giorni,” ha affermato, mostrando entusiasmo per il lavoro sul set.

Il suo ingresso in Affari Tuoi è avvenuto in modo inaspettato. De Martino l’ha contattata mentre si trovava alle Seychelles, chiedendole se fosse disponibile a unirsi al programma. “Ho preso l’aereo, ho fatto due giorni di volo e alle tre del pomeriggio ero già in studio con lui,” ha raccontato, sottolineando come non fosse necessario alcun provino, dato che Stefano la conosceva già artisticamente.

La sintonia tra Miliddi e De Martino è evidente. “Ho già lavorato con lui, ho fatto il tour del suo spettacolo ‘Meglio stasera’. È un vero gentiluomo che ha saputo subito mettermi a mio agio,” ha detto, esprimendo la sua stima per il conduttore. Entrambi hanno iniziato la loro carriera in Amici, anche se i loro percorsi sono stati molto diversi.

Recentemente, durante una puntata, un commento di Lupo riguardo al “pacco Ballerina” ha suscitato una reazione di scuse da parte di De Martino, che Miliddi ha apprezzato. “È stato un gesto che ho apprezzato molto, anche se io avevo già reagito con una risata,” ha spiegato, mostrando il suo spirito positivo.

Riguardo alle critiche sulla sua presenza nel programma, Miliddi ha affermato: “C’è chi guarda solo la ‘donna oggetto’, ma io sono lì per mostrare la mia arte.” Ha espresso la sua determinazione a non lasciarsi influenzare dalle opinioni negative, sottolineando che il suo ruolo è quello di danzare e non di parlare continuamente.

Interrogata sulla sua immagine pubblica, ha rivelato che molte persone la trovano diversa da come la immaginano. “Quando la gente mi incontra dal vivo si ricrede. Capiscono che sono una ragazza semplice e normale,” ha affermato, evidenziando come l’incontro con il pubblico possa cambiare le percezioni.

Tra i momenti preferiti nel programma, Miliddi ha citato i “passi a due della settimana”, descrivendo come siano divertenti e pieni di passione. “Trasferire la danza in una situazione come quella del programma è esilarante,” ha aggiunto.

Parlando della sua carriera, ha espresso ammirazione per Samira Lui, paragonandola a un volto di successo della televisione. “Mi fa molto piacere il confronto con lei. È il volto di un programma di grandissimo successo,” ha detto, riconoscendo il valore del lavoro altrui.

Nella sua vita privata, Miliddi è fidanzata con Simone Milani, noto come Spillo, e ha descritto il loro equilibrio come “super”. “Viviamo a Roma insieme e lui fa il coreografo per me anche ad Affari Tuoi,” ha spiegato, evidenziando come la loro sintonia aiuti entrambi nel lavoro.

Infine, Miliddi ha condiviso la sua ammirazione per Raffaella Carrà, considerandola un’icona della televisione. “Penso che sia stata un’istituzione, un’icona assoluta,” ha affermato, con un sorriso che riflette il suo rispetto per la leggenda della TV italiana.

Guardando al futuro, Miliddi ha dichiarato di essere piena di ambizioni, ma di preferire di vivere il presente senza pianificare troppo. “Mi godo quello che ho ora, con le persone che ho ora,” ha concluso, mostrando la sua gratitudine per il momento attuale.



