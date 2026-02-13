Pitbull attacca una bimba di 2 anni: morsa e scaraventata contro la parete





Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, a Ceccano, un comune in provincia di Frosinone, dove una bambina di due anni è stata azzannata da un pitbull. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della zia della piccola, poco prima delle ore 22:30. Secondo le informazioni disponibili, la bimba è stata aggredita dal cane mentre si trovava in casa, ricevendo ferite significative.





La bambina è stata colpita al braccio dal pitbull, che l’ha poi scaraventata a terra e contro un muro. In quel momento, il compagno quarantunenne della zia, accortosi dell’aggressione, è intervenuto per soccorrere la piccola. Nella concitazione dell’evento, l’uomo ha afferrato un coltello e ha colpito il cane, riuscendo così a liberare la bimba dalla sua morsa. Purtroppo, l’aggressione ha avuto esiti fatali per il pitbull, che è morto a seguito delle ferite.

Immediatamente dopo l’incidente, è stata effettuata una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, richiedendo un intervento urgente per le due persone ferite. Sul posto sono giunti i sanitari con diversi mezzi di soccorso. La bambina è stata trasportata d’urgenza con un’eliambulanza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è stata ricoverata in codice giallo. Fortunatamente, le condizioni della piccola non sono critiche e non rischia di morire, anche se ha riportato alcune lesioni.

Anche il compagno della zia ha subito ferite durante l’intervento e, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone in codice verde, il che indica che le sue condizioni sono stabili.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Ceccano, i quali hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’aggressione e per verificare se il cane fosse custodito in modo adeguato. La questione della sicurezza degli animali domestici è di grande importanza, e le autorità stanno cercando di determinare se ci siano state negligenze da parte dei proprietari del pitbull.

Questo incidente ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona, che si interrogano sulla sicurezza dei bambini e degli animali domestici. La presenza di cani di razza considerata potenzialmente pericolosa deve essere gestita con attenzione, e la comunità si aspetta che vengano prese misure adeguate per garantire la sicurezza di tutti.

In seguito a quanto accaduto, è fondamentale che vengano attuate politiche di responsabilizzazione per i proprietari di cani, affinché episodi del genere non si ripetano in futuro. La sicurezza dei bambini deve sempre essere una priorità, e le famiglie devono essere informate sui rischi associati alla presenza di animali domestici, in particolare quelli di razze considerate più aggressive.



