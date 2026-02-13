Lavoravo la sera in un piccolo negozio. Ho aiutato una bambina in difficoltà… ma l’uomo che si è presentato tre giorni dopo mi ha mostrato il vero valore di quel piccolo flacone di profumo





Lavoravo la sera in una piccola farmacia di quartiere a Manchester. Uno di quei negozi che profumano di sapone ed eucalipto, aperti giusto abbastanza a lungo perché qualcuno possa comprare latte o sciroppo per la tosse tornando a casa.





I turni erano tranquilli. Il suono più frequente era il campanello della porta o il ronzio dei frigoriferi. Non mi dispiaceva quella solitudine: mi lasciava tempo per pensare e sistemare gli scaffali con calma.

Un martedì sera notai una bambina di circa undici anni nel reparto profumi. Rimaneva lì, a controllare i prezzi con una concentrazione troppo intensa per la sua età.

Aveva i capelli biondi raccolti in una coda disordinata e una felpa troppo grande per il suo corpo sottile. Non aveva l’aria di una ladra. Non c’era nervosismo nei suoi movimenti. Sembrava piuttosto in missione.

Attraverso lo specchio di sicurezza la vidi prendere un piccolo flacone di vetro chiamato “Midnight Rose”. Era il formato più piccolo, dodici sterline — per un bambino senza soldi potevano essere cento.

Lo strinse al petto per un attimo, chiuse gli occhi… poi lo infilò nella felpa.

Il cuore mi si strinse. Non volevo essere quello che chiama la polizia per una ragazzina. Ma non potevo nemmeno ignorarlo.

La fermai prima che uscisse.

“Ehi, aspetta un momento,” dissi piano, per non metterla in imbarazzo.

Si bloccò. Le spalle si sollevarono per la paura. Quando si girò, vidi che il viso era rigato di lacrime.

“Non volevo rubarlo,” sussurrò con voce spezzata, tirando fuori il flacone con mani tremanti. “Profuma come la mia mamma… È morta. A casa il profumo è finito ieri. E adesso la casa non profuma più di lei. Non voglio dimenticare il suo odore.”

Quelle parole mi colpirono in pieno petto.

Anch’io avevo perso qualcuno.

So che la parte più dolorosa non sono i grandi ricordi.

Sono i dettagli che svaniscono: un profumo, una risata, un modo di muoversi.

Guardai il flacone. Poi i suoi occhi rossi.

Non potevo applicare la “tolleranza zero”.

Lo presi, lo portai alla cassa e lo pagai con la mia carta, prima ancora di potermi convincere a non spendere i soldi della cena della settimana.

Misi lo scontrino nella scatolina, infilai tutto in una busta blu e gliela consegnai.

“Non devi rubarlo, Lily,” dissi, leggendo il suo nome da un ciondolo al collo. “La prossima volta vieni a parlarmi, va bene?”

Annuì. Mi guardò con una gratitudine confusa e pura.

Poi sparì nella pioggia.

Tre giorni dopo

Entrò un uomo alto, con una giacca cerata consumata e stivali sporchi di fango. Sembrava uno che lavora all’aperto. Il volto era scavato dalla stanchezza.

Si avvicinò al banco.

“Sei Arthur?” chiese.

Per un attimo pensai al peggio. Magari era arrabbiato.

Invece tirò fuori una banconota stropicciata da venti sterline e un bigliettino fatto a mano.

“Mia figlia mi ha raccontato cosa hai fatto.”

Gli si riempirono gli occhi di lacrime.

“Abbiamo perso Sarah il mese scorso. Io ero sommerso dai debiti, dal funerale… Non mi sono accorto che ogni sera Lily cercava di sentire il profumo della madre da una bottiglia ormai vuota.”

Spinse i soldi verso di me.

Io scossi la testa.

Poi aggiunse qualcosa che mi fece tremare.

Lui era il giardiniere dell’hospice dove mio padre aveva trascorso i suoi ultimi giorni.

“Ti vedevo seduto in giardino,” disse piano. “Ogni giorno, per un mese. Volevo parlarti, ma non volevo disturbare il tuo dolore. Quando Lily ha detto che un uomo della farmacia l’aveva aiutata perché ‘capiva’, ho capito che eri tu.”

Il mondo, improvvisamente, sembrò piccolo e intrecciato da fili invisibili.

Mi raccontò che, dopo aver ricevuto il profumo, Lily finalmente aveva iniziato a parlare. Avevano pianto insieme, guardato album fotografici, condiviso ricordi.

Quel flacone da dodici sterline non aveva solo comprato un odore.

Aveva aperto un dialogo.

Aveva salvato un padre e una figlia dal perdersi nel silenzio.

Prima di andare via mi lasciò una piccola scatola di legno che aveva intagliato lui. Dentro, una rosa essiccata e conservata nella resina.

“Per ricordarti,” disse, “che le cose possono restare belle anche dopo che sono finite.”



