La risposta sorprendente della psicologa dopo che una donna ha provato il “raw-dogging” in aereo e ha avuto effetti collaterali preoccupanti

Una donna è scoppiata in lacrime dopo aver deciso di affrontare un volo senza alcuna distrazione, seguendo una tendenza virale su TikTok nota come “raw-dogging”. Che si tratti di un breve tragitto o di un viaggio intercontinentale, tutti cerchiamo di prepararci al meglio per affrontare un volo: c’è chi non rinuncia al cuscino da viaggio, chi scarica podcast e film, chi si preoccupa di vestirsi a strati per adattarsi alle temperature variabili a bordo.





Tuttavia, questa nuova tendenza sembra andare contro ogni logica di preparazione: consiste, infatti, nel viaggiare senza musica, film, cibo o qualsiasi altra forma di intrattenimento. Una donna che ha deciso di provarci ha raccontato a Tyla che l’esperienza, durata quattro ore, è stata tutt’altro che semplice: “Sono scoppiata in lacrime”, ha confessato, aggiungendo che nei giorni successivi si è sentita strana e insolitamente irritabile, senza comprenderne il motivo. A peggiorare la situazione, il suo aereo ha dovuto sorvolare Gatwick per altri 30 minuti prima di poter atterrare, aumentando il disagio.

Prima di giudicare questa esperienza troppo negativamente, però, una psicologa offre una prospettiva inaspettata. La dottoressa Lalitaa Suglani ha spiegato che affrontare un volo senza alcuna distrazione può avere effetti sia psicologici che fisici. “All’inizio può sembrare difficile, dato che siamo abituati a una continua stimolazione digitale. L’assenza di queste distrazioni può aumentare la consapevolezza del disagio, della noia e persino dell’ansia, mentre la mente cerca di colmare il vuoto”, afferma la specialista.

Tuttavia, la dottoressa Suglani sottolinea che è importante ricordare come si tratti di un’esperienza temporanea. Durante questi momenti, si possono manifestare sintomi come un fastidioso ronzio nelle orecchie o una sensazione di confusione, ma la psicologa sostiene che ci siano anche benefici nel vivere periodi di totale assenza di stimoli.

“Il raw-dogging può offrire un assaggio dei vantaggi di una vita meno dipendente dalla stimolazione costante, anche se il suo impatto resta limitato se praticato solo una volta. I veri benefici si ottengono integrando regolarmente momenti di consapevolezza e riflessione nella vita quotidiana”, spiega Suglani.

Secondo l’esperta, i vantaggi principali sono:

Consapevolezza e presenza

Privarsi dell’intrattenimento può essere un’opportunità per esercitare la mindfulness, imparando a vivere il momento presente senza distrazioni. Questo può portare a una maggiore calma e presenza mentale.

Maggiore creatività

Senza stimoli esterni continui, la mente è libera di vagare e generare nuove idee, favorendo la creatività.

Auto-riflessione

L’assenza di distrazioni può anche creare lo spazio per riflettere su se stessi, permettendo di elaborare pensieri ed emozioni che spesso vengono ignorati nella frenesia quotidiana.

In conclusione, anche se l’esperienza può sembrare difficile, può offrire spunti preziosi per il benessere personale e mentale.