La Ruota della Fortuna, Fabio vince 100mila euro: Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime in diretta





La puntata di domenica 21 settembre della Ruota della Fortuna ha regalato momenti emozionanti e sorprendenti, grazie alla partecipazione di Fabio, un astrofisico di 33 anni originario di Roma. Fabio, che lavora come ricercatore universitario e docente, ha condiviso la sua passione per la scienza con il pubblico, affermando: “Sono un astrofisico e ricercatore universitario, sono anche docente. Studiamo l’origine dell’universo.” Accompagnato dal padre Dante, Fabio ha intrapreso una partita che si è rivelata straordinaria e ricca di colpi di scena.





Il concorrente ha dimostrato una notevole abilità, riuscendo a superare i suoi avversari e aggiudicandosi un montepremi di 5.300 euro, che gli ha permesso di accedere a “La ruota delle meraviglie”. Durante il gioco, Fabio ha indovinato due frasi, che erano “Circondate dalle acque” e “Le Fiji nell’Oceano Pacifico”, conquistando così due delle tre buste disponibili. Nonostante non avesse ottenuto la terza busta, il padre Dante lo ha consolato con un commento incoraggiante: “Meglio di così non poteva andare”.

Tuttavia, l’emozione non era ancora finita. Nella busta che Fabio non si era aggiudicato, si nascondeva un premio di 20mila euro. Decidendo di aprire prima la busta numero 2, ha trovato solo 100 euro. Dopo aver ponderato la situazione, ha scelto di cambiare la busta e ha aperto la numero 1. Qui è avvenuto il colpo di scena: il conduttore Gerry Scotti ha annunciato il premio straordinario di 100mila euro. “È stata una bella puntata. Io sono emozionato, felice, forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita di commuoverci assieme. Hai vinto 100mila euro,” ha dichiarato Gerry, visibilmente colpito dall’entusiasmo del concorrente.

La reazione di Fabio è stata di pura gioia. Non ha potuto fare a meno di abbracciare suo padre, condividendo con lui un momento di felicità indescrivibile. Anche Samira Lui, co-conduttrice del programma, non è riuscita a trattenere le lacrime, esprimendo la sua felicità per la vittoria di Fabio. La scena si è rivelata commovente, con Gerry Scotti che ha aggiunto: “È il nostro lavoro, ma ci fa piacere farvi sapere che dopo tanti anni ci emozioniamo con voi e quanto voi.”

Questa puntata ha messo in risalto non solo il talento di Fabio, ma anche il potere emotivo del gioco, capace di unire concorrenti, conduttori e pubblico in un momento di autentica gioia. La vittoria di Fabio rappresenta un traguardo significativo, non solo per il montepremi vinto, ma anche per il messaggio di speranza e determinazione che porta con sé. La sua storia è un esempio di come la passione e l’impegno possano portare a risultati inaspettati.

La presenza del padre Dante ha reso la situazione ancora più toccante, poiché la vittoria di Fabio è stata una celebrazione non solo del suo talento, ma anche del legame speciale tra padre e figlio. In un momento in cui le emozioni erano palpabili, la gioia di Fabio e Dante ha risuonato tra il pubblico, dimostrando che la famiglia gioca un ruolo cruciale nel supporto e nella motivazione.

La puntata della Ruota della Fortuna di domenica è stata, senza dubbio, un evento memorabile, ricco di emozioni e sorprese. La vittoria di Fabio ha lasciato un segno indelebile, non solo nella sua vita, ma anche in quella di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assistere a questo momento storico. Con un montepremi così significativo, Fabio ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà, e che la determinazione può portare a risultati straordinari.

Concorrente vince 100.000 euro e Gerry e Samira si emozionano ❤️#laruotadellafortuna pic.twitter.com/KlZiC2JZKm — TvNazionale (@TvNazionale) September 21, 2025



