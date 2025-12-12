La stoccata di Briatore a Landini: “Quando Elkann spostava la Fiat, non ricordo tutto questo sindacato”





In un recente collegamento con Paolo Del Debbio durante la trasmissione “Dritto e Rovescio” su Rete 4, Flavio Briatore ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alla situazione economica che attanaglia molti cittadini. Ha messo in luce le sfide finanziarie che le persone devono affrontare quotidianamente, in particolare nel gestire le spese mensili.





Briatore ha fornito un esempio concreto per illustrare la sua posizione, citando la situazione di un manager aziendale che guadagna uno stipendio mensile di 4.000 euro. Tuttavia, il costo complessivo per l’azienda per questo manager ammonta a 11.000 euro. Questa discrepanza, secondo Briatore, evidenzia un problema significativo nel modo in cui le risorse vengono allocate nelle aziende e, di conseguenza, nel mercato del lavoro.

Nel suo intervento, Briatore ha sottolineato l’importanza di redistribuire una parte di questi costi a beneficio dei dipendenti, suggerendo che una maggiore equità nella distribuzione delle risorse potrebbe alleviare le difficoltà economiche che molte persone stanno vivendo. Ha criticato l’eccessiva spesa pubblica e lo spreco di risorse, affermando che è necessario rivedere le politiche economiche attuali per migliorare la situazione generale.

Briatore ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che il sistema attuale non supporta adeguatamente i lavoratori, i quali si trovano a dover gestire un carico finanziario sempre più pesante. La sua analisi ha toccato temi di rilevanza sociale, come l’importanza di creare un ambiente di lavoro più sostenibile e giusto, dove i dipendenti possano sentirsi valorizzati e supportati.



