La TikToker Greta De Santi racconta un episodio con Fabrizio Corona: “Provò a baciarmi, ma mi sono allontanata. Non sono più tornata in quella casa”

Greta De Santi, popolare TikToker ed ex partecipante del programma “Ex On The Beach Italia”, ha condiviso un episodio accaduto circa quattro anni fa, quando aveva 22 anni, durante una live su Twitch con lo youtuber GrenBaud. La giovane ha raccontato un incontro a casa di Fabrizio Corona, durante il quale l’ex fotografo avrebbe cercato di baciarla contro la sua volontà.





La vicenda risale a una serata in cui Greta De Santi si trovava ospite nella casa di Fabrizio Corona, invitata da un amico comune. La TikToker ha spiegato che durante la serata, già in un clima di tensione per la presenza della compagna di Corona, una cantante, si sarebbe verificato l’episodio sgradevole. “A un certo punto, Fabrizio mi ha chiesto: ‘Ci proveresti con me? Ti piaccio?’. Io gli ho risposto di no, spiegando che preferivo ragazzi più giovani e che lui era troppo avanti con l’età per i miei gusti”, ha raccontato la giovane.

Secondo quanto riferito da Greta De Santi, il rifiuto avrebbe infastidito Fabrizio Corona, che avrebbe reagito con sorpresa e irritazione. “Si è offeso tantissimo, dicendo: ‘Ma perché? Come osi? Come ti permetti?’. Io gli ho risposto che, così come lui frequentava ragazze più giovani, io preferivo ragazzi più giovani. Lo stesso ragionamento”, ha aggiunto.

Successivamente, la situazione sarebbe degenerata. La TikToker ha raccontato che, mentre si trovava in bagno con un’amica, Fabrizio Corona sarebbe entrato con uno stratagemma e avrebbe cercato di baciarla. “Con un escamotage, è entrato in bagno e ha provato a limonarmi. Si è avvicinato molto, ma io mi sono tirata indietro. Ha cercato di mettermi la lingua in bocca, ma mi sono allontanata”, ha spiegato.

A quel punto, un amico della giovane presente alla serata sarebbe intervenuto per fermare Corona. “Il mio amico lo ha preso e gli ha detto: ‘Fabri, lei è fidanzata con un mio amico, lasciala stare’. Dopo quell’episodio, sono uscita dal bagno e ho lasciato quella casa per sempre”, ha concluso Greta De Santi.

La serata sarebbe stata ulteriormente complicata dalla reazione della compagna di Fabrizio Corona, che avrebbe atteso la TikToker fuori dal bagno con una bottiglia in mano. “Era una situazione davvero tesa. Dopo essere uscita dal bagno e aver visto quella scena, ho deciso di andarmene immediatamente”, ha dichiarato.

Durante la live su Twitch, lo youtuber GrenBaud ha chiesto alla TikToker se considerasse l’accaduto una molestia. La risposta di Greta De Santi è stata chiara: “No, eravamo tutti ubriachi. Ha cercato di limonarmi, gli ho detto di no e lui ha insistito. Ma era qualcosa che consideravo ordinaria amministrazione”.

L’episodio raccontato da Greta De Santi ha suscitato diverse reazioni sui social media, con molti utenti che hanno discusso dell’accaduto e delle dichiarazioni della TikToker. Tuttavia, la giovane non sembra voler approfondire ulteriormente la questione, limitandosi a condividere il suo punto di vista durante la live.