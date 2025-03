La tragedia di Marco Degli Uomini, giovane promessa dello sci morto dopo una caduta sullo Zoncolan

Il mondo dello sci italiano è in lutto per la scomparsa di Marco Degli Uomini, un promettente sciatore di soli 18 anni, tragicamente deceduto dopo un incidente avvenuto sulle nevi dello Zoncolan. La notizia della sua morte è stata confermata oggi dall’ospedale di Udine, dove il giovane atleta era stato ricoverato dopo una rovinosa caduta avvenuta mentre si preparava a fare da apripista per una gara di SuperG.





L’incidente si è verificato intorno alle 7:40 di sabato mattina, quando Marco, mentre affrontava un salto, ha perso il controllo degli sci, volando per circa 70 metri e impattando violentemente contro la rete di protezione. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, e il giovane è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito.

Tra i primi soccorritori c’era la madre di Marco, primario del Suem e medico responsabile dei soccorsi in elicottero. Inizialmente, il ragazzo era cosciente e si sperava in un recupero, ma la situazione è rapidamente degenerata. Marco ha riportato fratture multiple e un trauma cranico che hanno reso necessario un immediato trasferimento all’ospedale di Tolmezzo. Tuttavia, le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore, portando al suo trasferimento all’ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, nella notte, il giovane è entrato in coma e, infine, è deceduto.

La notizia della morte di Marco Degli Uomini, originario di Tolmezzo e atleta dello Sci Club Dauda, ha scosso profondamente la comunità sciistica. Maurizio Dunnhofer, presidente del Comitato regionale del Friuli della Federazione Italiana Sport Invernali, ha dichiarato: “Siamo sconvolti. Il mondo dello sci regionale e nazionale è vicino in questo difficilissimo momento alla famiglia e allo sci club Monte Dauda”. La tragedia ha colpito non solo la famiglia e gli amici del giovane, ma anche tutti coloro che lo conoscevano e lo ammiravano per il suo talento.

In segno di rispetto e cordoglio, la Federazione ha deciso di sospendere il SuperG dei Campionati Regionali Children che si sarebbe dovuto disputare sulla pista 1 dello Zoncolan. Dunnhofer ha inoltre comunicato che tutte le attività del Comitato verranno sospese fino a quando non si svolgeranno i funerali del giovane sciatore. Lunedì, non si disputerà nemmeno lo slalom dei Regionali Children, evidenziando la serietà della situazione.

La morte di Marco ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza degli sport invernali e sui rischi connessi all’attività sciistica. Gli incidenti sulle piste, sebbene rari, possono avere conseguenze devastanti, e questo tragico evento serve da monito per la comunità sportiva e per le istituzioni competenti. La speranza è che si possano adottare misure più efficaci per garantire la sicurezza degli atleti durante la pratica sportiva.

La comunità sciistica si sta unendo per rendere omaggio a Marco Degli Uomini, un giovane che aveva un futuro luminoso davanti a sé e che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi l’ha conosciuto. I tributi continuano ad affluire sui social media, con molti che condividono ricordi e parole di conforto per la famiglia e gli amici del giovane sciatore.