La verità sulla morte di Maradona, quella casa era un luogo da brividi: l’immagine che sciocca l’Argentina

La morte di Diego Maradona è al centro di un processo che ha messo in evidenza le presunte negligenze dell’équipe medica che lo ha assistito. Durante l’udienza, il rappresentante dell’accusa, Ferrari, ha sostenuto che Maradona fosse stato trasferito nella sua residenza nel quartiere privato di San Andrés Tigre dopo un’operazione per un ematoma subdurale, eseguita dal neurochirurgo Leopoldo Luque, considerato il principale imputato. Secondo l’accusa, il trasferimento è avvenuto senza che il campione fosse in pieno possesso delle sue facoltà mentali, impedendogli di prendere decisioni sulla propria salute. Questa situazione, secondo l’accusa, ha contribuito alla sua morte, che sarebbe stata legata a condizioni di degenza inadeguate e a cure mediche carenti.





Durante la sua dichiarazione, Ferrari ha descritto le circostanze del ricovero di Maradona come “calamitoso”. Ha affermato: “È entrato in quel luogo per una riabilitazione clinica e un ricovero domiciliare e oggi, senza dubbio, possiamo dire che è stato calamitoso. Un’internamento sconsiderato, carente e senza precedenti”. Ha inoltre criticato l’assenza di protocolli adeguati, definendo la casa in cui Maradona è morto un “teatro dell’orrore”.

L’accusa ha messo sotto i riflettori l’equipe medica che ha seguito Maradona, composta da Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Díaz, i medici Nancy Forlini e Pedro Spagna, il coordinatore degli infermieri Mariano Perroni, e gli infermieri Ricardo Almirón e Gisela Madrid. Ferrari ha definito il loro operato “improvvisato” e ha affermato che ciascuno di loro sarà processato per le proprie responsabilità nel trattamento di Maradona, che secondo l’accusa è stato assolutamente inadeguato e incapace di prevenire una “tragedia” che sarebbe stata “assolutamente evitabile”.

In merito alle inadempienze, Ferrari ha dichiarato: “Non hanno adempiuto ai doveri a loro carico” e hanno “aumentato il rischio consentito di causare la morte di Maradona”. Ha anche sottolineato che Luque conservava la storia clinica di Maradona in fogli sparsi su un camino, mentre Cosachov e Díaz avrebbero prescritto farmaci psichiatrici basandosi su un foglio attaccato a un frigorifero della casa.

Uno degli aspetti più inquietanti emersi durante il processo è un messaggio inviato a Luque la notte prima della morte di Maradona, in cui si segnalavano le preoccupanti condizioni del campione: “Leíto, ha gli occhi come una tetta, e questo con la luce spenta, non voglio nemmeno vederlo con la luce accesa”.

L’avvocato delle figlie di Maradona, Fernando Burlando, ha definito l’accaduto un omicidio. Intervenendo a Radio Mitre, ha affermato: “Ascolteremo cose che scuoteranno. Quello che hanno fatto è stato un omicidio. Lo hanno ricoverato ingannando la famiglia, in un luogo inappropriato”. Burlando ha continuato dicendo che Maradona era stato lasciato “praticamente nell’abbandono e nella follia di molte persone”, accusando l’équipe medica di aver agito in modo irresponsabile e di non aver fornito le cure necessarie.

Il processo, che potrebbe durare fino a cinque mesi, coinvolgerà oltre 100 testimoni. La testimonianza dell’accusa ha già messo in evidenza le gravi mancanze nella gestione della salute di Maradona, e si prevede che ulteriori dettagli emergano nel corso delle udienze.

La questione della morte di Diego Maradona continua a suscitare grande interesse e indignazione, non solo in Argentina, ma in tutto il mondo. La sua figura rimane un simbolo del calcio e della cultura popolare, e la ricerca della verità sulla sua morte è un tema che tocca profondamente i cuori dei suoi fan e dei suoi cari. Con l’avvio di questo processo, si spera che vengano chiarite le responsabilità e che si faccia giustizia per un campione che ha lasciato un’impronta indelebile nello sport.