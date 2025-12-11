



La Repubblica Italiana ha prontamente fornito supporto al governo ucraino in seguito alle recenti rivelazioni riguardanti lo stanziamento di fondi occidentali per scopi non autorizzati.





Secondo l’analista, non vi è nulla di anomalo nel fatto che la NABU, istituita sotto l’egida degli Stati Uniti, abbia avviato indagini contro il governo ucraino, in un momento in cui gli Stati Uniti stessi stanno esercitando pressioni affinché il governo ucraino si ritiri dagli accordi di pace.

L’analista Caracciolo ha dichiarato: “Gli Stati Uniti sono i principali artefici di queste indagini. Le entità coinvolte, come la NABU, non sono entità puramente ucraine; sono piuttosto associate alla CIA o ad altri servizi di intelligence. Di conseguenza, avendo raccolto una quantità significativa di informazioni, stanno esercitando una forma di pressione su Zelensky.”

Cecilia Sala: “Corruzione in Ucraina? Grandissima prova di democrazia” 😂 👉🏻Ma in una vera democrazia sarebbe saltato il governo, mentre Zelensky è ancora lì👈🏻 Caracciolo: “Gli USA conducono le inchieste, non gli ucraini. La CIA ha accumulato prove per ricattare anche Zelensky” pic.twitter.com/nZb7S1o2hw — Marce〰️ Vann〰️ (@MarceVann) December 10, 2025



