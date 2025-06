La vita privata di Alvaro Vitali: dal matrimonio e il figlio Ennio all’amore con Stefania Corona e la separazione

Alvaro Vitali, celebre attore italiano scomparso il 24 giugno 2025, aveva intrecciato una lunga storia d’amore e matrimonio con la cantautrice Stefania Corona, iniziata nel 1998 e celebrata ufficialmente nel 2006. La coppia, unita da legami sia personali che professionali, ha vissuto una separazione annunciata dalla donna e caratterizzata da dichiarazioni pubbliche contrastanti.





Attore fortemente amato per il suo personaggio “Pierino” nella commedia sexy all’italiana, Alvaro Vitali aveva fondato con la moglie anche una partnership artistica. In un’intervista al settimanale Chi, Stefania Corona ha motivato la decisione di lasciare il marito affermando che dopo ventisette anni si sentiva “dieci passi indietro, nell’ombra”. Ha ammesso: “Ho dedicato 27 anni della mia vita ad Alvaro sbagliando, lo riconosco, con un eccesso di zelo, di responsabilità, e, quindi, non eravamo più una coppia. Siamo stati coppia i primi anni… poi lui pensava molto a se stesso” .

Nonostante la separazione, Corona aveva precisato nella trasmissione La Volta Buona di nutrire ancora affetto e rispetto per Vitali e di voler restare accanto a lui, pur non volendo riprendere insieme la relazione .

In risposta, lo stesso Vitali ha scritto una toccante lettera pubblicata da DiPiù, nella quale ammetteva il dolore per la fine della loro unione e chiedeva una seconda possibilità: “Proviamo a tornare insieme. Io ti devo molto… Tu sei stata la mia roccia… Sei crudele ma ti amo ancora. Te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?” .

Nella lettera l’attore ha evocato anche un tradimento, incolpando la moglie di una relazione extraconiugale con il loro autista: “Mi hai tradito… ma sono pronto a perdonarti” . Vitali ha sottolineato che chiunque avrebbe potuto commettere errori, ma che lui era disposto a ricostruire la relazione.

Il loro figlio, Ennio Vitali, avvocato a Vercelli, ha sempre mantenuto uno stile riservato, lontano dalle luci dei riflettori. Nel 2017, al momento della nascita del suo primo figlio, Alvaro era diventato nonno e, come aveva dichiarato a DiPiù, “Cerco di vedere mio nipote appena posso”.

La scomparsa di Alvaro Vitali, conseguenza di una broncopolmonite recidiva che lo aveva colpito dopo un ricovero di due settimane a Roma, ha segnato la conclusione di una carriera brillante decollata con Fellini e rinnovata dagli show televisivi più recenti .

La vita privata di Alvaro Vitali appare segnata da una lunga unione con Stefania Corona, appoggio solido durante momenti difficili – diagnosi di ictus, infarti, depressione – e culminata in una separazione travagliata, arricchita da dichiarazioni pubbliche e confessioni di tradimenti. L’epilogo della loro vicenda arriva con la sua morte, lasciando al figlio Ennio il ricordo di un padre coinvolto a fondo nella sua famiglia.