Labubu mania: rubati in un negozio giocattoli per 30 mila dollari





Un furto mirato ha avuto luogo nella notte di mercoledì presso il negozio di giocattoli One Stop Sales, situato a La Puente, nella zona orientale della contea di Los Angeles. Quattro individui sono entrati nel punto vendita alle 1:29, concentrandosi esclusivamente su un tipo di merce: i pupazzi Labubu, prodotti dall’azienda Pop Mart, che rappresentano una vera e propria mania globale. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato intorno ai 30 mila dollari.





I Labubu sono diventati un fenomeno culturale, conquistando adulti, bambini e persino personaggi famosi. Questi pupazzi, caratterizzati da un design unico e accattivante, sono considerati oggetti da collezione e spesso vengono venduti a prezzi esorbitanti nelle aste online. La crescente popolarità ha dato vita a un mercato nero, dove si trovano sia pezzi autentici rivenduti a cifre maggiorate sia copie contraffatte. L’interesse per questi articoli è tale che alcuni appassionati sono disposti a fare lunghe file per accaparrarsene uno.

Secondo quanto riportato da Joanna Avendano, comproprietaria del negozio, il furto sembra essere stato accuratamente pianificato. La donna ha dichiarato ad ABC News Local 7 di aver notato un camion sospetto parcheggiato davanti al negozio nei giorni precedenti al colpo. “Forse erano proprio i ladri che studiavano le loro mosse,” ha ipotizzato. L’azione è stata messa in atto subito dopo che il negozio aveva ricevuto un nuovo rifornimento di Labubu, prima che gli articoli potessero essere venduti.

I malviventi si sono serviti di una Toyota Tacoma per il furto, veicolo che è stato ritrovato abbandonato poco distante dal luogo dell’accaduto. Il negozio ha condiviso su Instagram un video delle telecamere di sicurezza che mostra i quattro individui intenti a raccogliere i pupazzi dagli scaffali. Nella didascalia del post si legge: “Per favore ripubblicate, aiutateci a condividere e a catturarli.”

La situazione ha lasciato Joanna Avendano profondamente amareggiata. “È stato un furto notevole – ha dichiarato – Hanno preso forse intorno ai 30 mila dollari o anche più in merce. Abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo punto e il fatto che loro siano arrivati e, come se niente fosse, abbiano portato via tutto, è davvero grave.” Ora il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

I Labubu rappresentano un fenomeno che trascende la semplice moda passeggera. La loro popolarità ha generato una sorta di culto attorno a questi pupazzi, rendendoli ambiti da collezionisti e appassionati in tutto il mondo. Tuttavia, il successo commerciale ha anche attirato l’attenzione di criminali pronti a sfruttare la domanda elevata per trarne profitto.

Il furto al One Stop Sales evidenzia come il mercato dei Labubu abbia raggiunto livelli tali da diventare un bersaglio per azioni criminali ben organizzate. La speranza è che le indagini possano portare presto all’individuazione dei responsabili e al recupero degli articoli rubati. Nel frattempo, la comunità di appassionati e collezionisti continua a seguire con attenzione gli sviluppi del caso.



