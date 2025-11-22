Lacrime ad Affari tuoi, Vanessa racconta: “Una malattia silenziosa condiziona la mia esistenza”





Nella puntata di Affari tuoi di venerdì 21 novembre, la protagonista è stata Vanessa, dalla Valle d’Aosta. È arrivata in studio insieme a sua madre Lucia, visibilmente emozionata. Ha scelto il pacco numero 17, quello che – ironia della sorte – nascondeva ben 50mila euro. Ma a un certo punto ha deciso di cambiare e si è affidata al numero 8, un numero che per lei conta davvero tanto.





Dietro questa scelta c’è tutta la sua storia. In lacrime, Vanessa ha raccontato che a otto anni ha scoperto di essere diabetica. Da lì in poi, la sua vita è diventata una salita ripida, per lei e per chi le vuole bene. Ma l’8 non è solo sofferenza: sono anche gli anni passati con il suo compagno, l’uomo che tra poco diventerà suo marito. Insomma, quel numero aveva un significato speciale, anche se stavolta non le ha portato fortuna. Alla fine, Vanessa è tornata a casa a mani vuote.

Chi è Vanessa? Ha 28 anni, viene da Nus e lavora come impiegata. È fidanzata con Stefano, carabiniere come il padre di lei, e con lui convolerà a nozze l’anno prossimo. Ha una sorella più piccola, Martina, di 25 anni. In studio l’ha accompagnata la mamma Lucia, 50 anni, commessa in un negozio di abbigliamento e articoli per la casa.

Ma torniamo al gioco. All’inizio la fortuna non sembra stare dalla parte di Vanessa: nei primi sei tiri vanno via i 300mila euro, poi 15mila e 20mila euro. Lei però tiene duro e chiede un’offerta al Dottore, che le propone 22mila euro. Vanessa rifiuta e continua. Purtroppo, poco dopo saluta anche i 100mila euro. Il Dottore torna alla carica con la stessa offerta, ma Vanessa non si lascia convincere. Qui scappa una piccola gaffe: invece della solita formula, dice “Accetto il Dottore, rifiuto l’offerta”, facendo sorridere tutti in studio. Stefano De Martino scherza con il notaio: “Segna tutto, stasera vai a Nus!”

La partita non si rimette in sesto: escono anche i 200mila euro e i 10mila. Il Dottore stavolta offre solo 5mila euro, ma niente da fare, Vanessa tira dritto. Pesca pure i pacchi da 75mila e 30mila euro. A questo punto le resta solo il cambio. Vanessa, ormai provata, si scioglie in lacrime e spiega davanti a tutti perché l’8 è così importante per lei. Alla fine, cede al cuore e cambia il pacco 17 con l’8.

Peccato: nel 17 c’erano 50mila euro, nell’8 solo 500. Vanessa tenta il tutto per tutto con la Regione Fortunata, ma anche lì la fortuna le gira le spalle. Torna a casa senza premi, ma con una storia che ha colpito tutti.



