L’addio struggente della famiglia Totti al Labrador Diego: un amore lungo dieci anni che ha lasciato un vuoto incolmabile

La famiglia Totti è stata colpita da un lutto profondo: il loro amato Labrador nero, Diego, è morto il giorno di San Valentino, esattamente dieci anni dopo essere entrato nella loro vita. La perdita del cane, che era diventato un vero membro della famiglia, ha lasciato un vuoto incolmabile.





A esprimere tutto il suo dolore è stata Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha condiviso un commovente post su Instagram accompagnato da una serie di foto che raccontano i momenti più belli vissuti con Diego. Il messaggio di Chanel ha toccato il cuore di migliaia di persone:

“Ti sono rimasta vicino fino al tuo ultimo respiro, tutto quello che volevo dirti l’ho detto sussurrandoti all’orecchio e tenendoti stretta la zampa”, ha scritto Chanel, aggiungendo: “Abbiamo vissuto fianco a fianco per dieci anni, siamo cresciuti insieme. Sei stato casa, l’amico più vero e sincero, e lo sarai per sempre”.

Diego, un compagno speciale per la famiglia Totti

Diego era arrivato nella famiglia Totti proprio il 14 febbraio del 2014, un giorno speciale che aveva reso ancora più significativo il suo ingresso nella vita dei suoi “umani”. La coincidenza della sua scomparsa, avvenuta esattamente dieci anni dopo, ha reso il lutto ancora più difficile da accettare per tutti loro.

Chanel ha concluso il suo messaggio con parole che trasmettono tutto l’amore e la gratitudine per il suo amico a quattro zampe:

“Ti amo tanto, ciao amore mio. Sei stato e sarai per sempre il capitolo più bello della mia vita”.

Anche Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha voluto ricordare Diego con un gesto semplice ma pieno di significato. Ha pubblicato una foto del Labrador nelle sue storie Instagram, accompagnata da un cuore spezzato e dalla scritta “Ciao Diego”. Successivamente, ha commentato il post di Chanel con una sola parola, ma che racchiude tutto: “Vita”.

Il dolore per la perdita di un animale: un lutto difficile da affrontare

La morte di un animale domestico può essere un evento traumatico. Per molte persone, il legame con un cane o un gatto diventa così profondo e intenso da rendere la perdita paragonabile a quella di un familiare.

Secondo la psicologa Giorgia Inferrera, è fondamentale riconoscere e legittimare il dolore provato:

“Organizzare un piccolo rito funebre o conservare oggetti che ricordano l’animale può aiutare nel processo di accettazione. Condividere i propri sentimenti con amici o familiari e, se necessario, consultare un professionista, può offrire ulteriore supporto”, spiega l’esperta.

Inoltre, è importante non cadere nel senso di colpa, che spesso accompagna chi si prende cura di un animale:

“Gli animali dipendono totalmente da noi, ma non dobbiamo sentirci in colpa per le scelte fatte per il loro bene”.

Un amore che non si spegne mai

La storia di Diego e della famiglia Totti è la dimostrazione di quanto un cane possa diventare parte integrante della vita di una famiglia. Chiunque abbia condiviso anni con un animale sa quanto sia doloroso lasciarlo andare, ma anche quanto sia importante ricordare i momenti felici vissuti insieme.

Nonostante il dolore, Chanel, Francesco Totti e Ilary Blasi potranno sempre portare con sé i ricordi di Diego, il loro amico fedele, che ha dato tanto amore e ne ha ricevuto altrettanto.