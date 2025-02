L’aereo si riempie di fumo, l’annuncio ai passeggeri: “Usate i vestiti per respirare”

Un volo della Delta Airlines, con circa 100 persone a bordo, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a causa di un episodio di fumo che ha invaso la cabina. L’incidente ha avuto luogo su un Boeing 717-200, partito da Atlanta, Georgia, e diretto a Columbia, North Carolina. Il pilota ha dovuto invertire la rotta e tornare all’aeroporto di partenza.





Secondo le informazioni fornite dai media statunitensi, l’aereo trasportava 94 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. La Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato l’accaduto, specificando che il volo Delta 876 per Columbia è riuscito a tornare in sicurezza all’aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson lunedì mattina, dopo che l’equipaggio aveva segnalato la presenza di fumo nella cabina passeggeri.

Un passeggero ha condiviso sui social un video che mostra la cabina avvolta da una nube bianca. In quel frangente, una voce all’interfono ha esortato i presenti a “respirare attraverso i vestiti” e a “stare bassi”. Una volta atterrati, i passeggeri sono stati evacuati dall’aereo utilizzando gli scivoli d’emergenza.

La FAA ha avviato un’indagine sull’incidente, che si è verificato a distanza di una settimana da un altro episodio che ha coinvolto un volo Delta, durante il quale l’aereo si è capovolto, causando il ferimento di 21 passeggeri. Inoltre, sabato scorso, un altro volo Delta è tornato a Los Angeles dopo essere decollato per Sydney, Australia, sempre a causa di fumo a bordo.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e le loro famiglie, dato il potenziale rischio associato alla presenza di fumo in aereo. La sicurezza aerea è una priorità per le compagnie aeree e le autorità di aviazione, e ogni incidente di questo tipo viene esaminato con grande attenzione.

Le cause del fumo nella cabina del volo Delta 876 non sono ancora state chiarite. Le indagini in corso della FAA cercheranno di determinare se ci siano stati problemi meccanici o se l’incidente sia stato causato da un errore umano. È fondamentale che vengano identificate le origini del fumo per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro.

In attesa di ulteriori dettagli, i passeggeri coinvolti hanno espresso la loro gratitudine per la prontezza dell’equipaggio nel gestire la situazione. Molti di loro hanno commentato l’abilità del pilota nel riportare l’aereo in sicurezza a Atlanta. Le testimonianze di chi era a bordo evidenziano il senso di paura e incertezza che ha caratterizzato quei momenti, ma anche la professionalità dimostrata dal personale di volo.

La Delta Airlines ha dichiarato che sta collaborando pienamente con le autorità per supportare l’indagine e garantire che tutte le misure necessarie siano adottate per la sicurezza dei passeggeri. La compagnia ha anche offerto supporto ai passeggeri coinvolti, assicurandosi che ricevessero assistenza dopo l’evacuazione.

Questo incidente mette in evidenza l’importanza della formazione continua per gli equipaggi aerei, che devono essere pronti a gestire situazioni di emergenza in modo efficace e rapido. La preparazione e la capacità di reagire sotto pressione sono fondamentali per garantire la sicurezza durante il volo.