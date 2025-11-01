Laila Hasanovic avvistata accanto a Jannik Sinner: Il tennista vive da “fidanzato in casa”

La modella danese Laila Hasanovic avvistata accanto a Jannik Sinner a Vienna: tra i due è amore ufficiale e il tennista la ringrazia pubblicamente.





Non è solo per i suoi colpi vincenti e la scalata nelle classifiche mondiali che Jannik Sinner è diventato un protagonista della scena sportiva internazionale. A conquistare i riflettori, questa volta, è stato il suo cuore. Al torneo Atp 500 di Vienna, dove ha trionfato battendo in finale Alexander Zverev, Sinner ha sorpreso tutti ringraziando pubblicamente la sua famiglia e la fidanzata Laila Hasanovic.

Una presenza discreta ma significativa quella della modella danese, immortalata nel box del tennista insieme ai suoi familiari durante l’intero torneo. Un gesto simbolico che sancisce la serietà della relazione tra i due.

Il primo segnale era arrivato ad agosto, quando Sinner aveva dichiarato senza esitazioni: «Sì, sono innamorato». Ma vedere Laila a fianco della famiglia, a sostenerlo nelle fasi cruciali di una competizione così importante, ha mostrato chiaramente quanto sia diventata parte integrante della vita del tennista.

Laila è nata a Copenaghen nel 2000, ha un anno in più di Jannik e ha frequentato la Gymnasium School a Svendborg prima di trascorrere un periodo negli Stati Uniti per studiare giornalismo. Di ritorno in Europa, ha iniziato a farsi notare nel mondo della moda, collaborando con importanti marchi internazionali e guadagnando una forte visibilità anche sui social, dove oggi conta centinaia di migliaia di follower.

Nonostante la sua popolarità e le esperienze precedenti sotto i riflettori – è stata finalista a Miss Danimarca e ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia – Laila ha mantenuto uno stile comunicativo equilibrato e lontano dalle esagerazioni. Una scelta che si allinea bene con la riservatezza del suo nuovo compagno.

In passato, il nome di Laila era stato accostato a quello di Mick Schumacher, ex pilota di Formula 1 e figlio del leggendario Michael Schumacher, e del calciatore danese Jonas Wind. Ora, però, sembra essere completamente immersa in una nuova fase della sua vita accanto al campione italiano.

A Vienna, il supporto di Laila è apparso evidente anche durante i match più intensi. In un momento di grande pressione mediatica per Sinner, dovuta anche alla sua controversa rinuncia alla Coppa Davis, la vicinanza della modella è sembrata rappresentare un importante punto d’appoggio emotivo.

«Sentire l’affetto dei miei cari mi fa essere più leggero in campo», ha dichiarato Sinner, facendo intuire quanto sia importante per lui l’equilibrio personale. La presenza di Laila, in questo senso, sembra contribuire positivamente alla serenità del giovane atleta.

Dopo settimane di avvistamenti tra Copenaghen, il Roland Garros e Wimbledon, è stata Vienna a segnare l’uscita ufficiale allo scoperto della coppia. Una relazione che, nonostante i riflettori, appare solida e ben calibrata sui ritmi e le priorità di entrambi.

Lontano dai gossip e dai flirt di gioventù – come quelli con Maria Braccini, Laura Margesin o la collega Anna Kalinskaya – Jannik sembra aver trovato in Laila una compagna in grado di condividere con discrezione e intelligenza la sua intensa quotidianità.

Che questo possa essere l’inizio di una nuova fase della vita per Sinner, fatta non solo di trofei e classifiche, ma anche di stabilità sentimentale? I fan già sognano nozze e futuri bambini dai capelli rossi. Per ora, il tennista e la sua fidanzata sembrano voler vivere il loro amore passo dopo passo, tra un torneo e l’altro, con la stessa determinazione e armonia che li ha portati fin qui.