Si fermano dopo un tamponamento per aiutare i feriti, auto li investe sull’A1: un morto e 3 feriti





Nella notte lungo l’autostrada A1, precisamente all’altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:50, quando un tamponamento a catena ha avuto luogo, causando la morte di una persona e ferendo altre tre. La vittima è stata identificata come Carmine Scamarcia, un uomo di 67 anni originario di Andria.





La dinamica dell’incidente è stata drammatica. Secondo le ricostruzioni, due agenti della polizia penitenziaria, a bordo di un veicolo senza detenuti e di ritorno da un servizio, si erano fermati per prestare assistenza a persone coinvolte in un primo scontro tra un furgone e un’automobile. Pochi istanti dopo, un’altra auto è sopraggiunta e ha travolto tutti i presenti, inclusi i due agenti.

Quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell’incidente, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo di Scamarcia dalle lamiere della sua auto. La situazione ha richiesto un intervento immediato, e il personale medico ha provveduto a stabilizzare i feriti sul posto. L’automobilista della prima auto tamponata è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato in condizioni gravi. Gli altri due feriti, tra cui i due agenti della polizia penitenziaria, sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118.

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle indagini per chiarire le cause dell’incidente. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi di legge necessari, mentre il personale di Autostrade per l’Italia ha gestito la viabilità nell’area colpita dall’incidente. Per garantire la sicurezza, l’area è stata messa in sicurezza a causa del rischio che alcuni veicoli potessero prendere fuoco.

Il tragico evento ha suscitato preoccupazione e tristezza nella comunità locale, evidenziando i pericoli associati alla guida in autostrada, specialmente in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni di emergenza. Le autorità competenti continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle indagini in corso.



