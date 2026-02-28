Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 per il passaggio di consegne con Carlo Conti: “Non gli lascio un pacco”





Il Festival di Sanremo si prepara a un cambiamento significativo per la sua edizione del 2027, con l’annuncio atteso questa sera da parte di Carlo Conti riguardo al nuovo conduttore. Si vocifera che Stefano De Martino, attuale presentatore di “Affari Tuoi”, sia il favorito per salire sul palco dell’Ariston e ricevere il testimone da Conti. La notizia ha già suscitato grande interesse negli ambienti legati al Festival, dove il nome di De Martino è circolato frequentemente negli ultimi giorni.





Secondo quanto riportato dall’agenzia Adn, la possibilità che De Martino diventi il volto del Festival è concreta e sembra che sia giunto il momento di rivelare questa attesa novità. Accanto a lui, nella funzione di direttore artistico, dovrebbe esserci Fabrizio Ferraguzzo, attuale manager della famosa band Maneskin. Questa scelta rappresenterebbe un ritorno alla separazione tra il ruolo di conduttore e quello di direttore artistico, un approccio che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il Festival.

In questo contesto, si parla anche della potenziale presenza di un volto rassicurante della Rai, come Antonella Clerici, che potrebbe affiancare De Martino nel suo debutto. Clerici ha già svolto un ruolo di guida in passato, supportando Alessandro Cattelan quando iniziava la sua carriera nella televisione di Stato. La sua esperienza potrebbe rivelarsi fondamentale per De Martino, offrendo un aiuto prezioso in questo battesimo di fuoco.

Nonostante le numerose speculazioni, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a queste indiscrezioni. L’attesa per l’annuncio di stasera continua a crescere, e i fan del Festival sperano di avere una visione più chiara del futuro della manifestazione. Carlo Conti, che conclude il suo ciclo a Sanremo, ha scherzato con i giornalisti durante una conferenza, affermando: “Potrei anche restare”, per poi aggiungere: “È un Festival in salute, cresce di sera in sera, non lascio un ‘pacco’ al futuro direttore artistico del Festival di Sanremo”. La scelta del termine “pacco” ha suscitato curiosità, facendo capire che Conti desidera lasciare un’eredità positiva.

La decisione di Conti di lasciare il timone del Festival apre la strada a nuove opportunità e sfide per il prossimo conduttore. La manifestazione, che ha una lunga e prestigiosa storia, è sempre stata un palcoscenico di talento e innovazione. Con De Martino, il Festival potrebbe puntare su un volto giovane e dinamico, in grado di attrarre un pubblico sempre più vasto e diversificato.

La serata di questa sera non sarà solo un momento di passaggio, ma anche un’opportunità per riflettere su come il Festival di Sanremo possa evolversi e adattarsi ai cambiamenti del panorama musicale e televisivo italiano. I fan attendono con ansia di scoprire quali saranno i prossimi passi e come il nuovo conduttore intenderà affrontare questa storica manifestazione.



