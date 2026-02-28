Incidente del tram a Milano, chi sono le vittime: Ferdinando Favia e Abdou Karim Toure





Un tragico incidente si è verificato a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato, causando la morte di due persone e ferendo oltre cinquanta passeggeri. Le vittime sono state identificate come Ferdinando Favia, 59 anni, e Abdou Karim Toure, 56 anni. Entrambi viaggiavano sul tram diretto a Porta Genova quando il mezzo ha perso il controllo, sbalzandoli fuori dalla vettura.





Ferdinando Favia, residente a Vigevano, era in compagnia della sua compagna, che ora si trova ricoverata in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli. Favia, titolare di un’impresa di marketing, è deceduto praticamente sul colpo, dopo essere stato sbalzato fuori da un finestrino e finendo sotto il tram. La dinamica dell’incidente è stata drammatica, con il tram che si è inclinato sul fianco destro prima di rimanere in posizione verticale, inghiottendo i passeggeri che erano caduti all’esterno.

Abdou Karim Toure, originario del Senegal, è stato trasportato all’ospedale Niguarda in condizioni critiche, già in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarlo all’interno di un’ambulanza, non è stato possibile salvarlo. Le circostanze della sua presenza a Milano rimangono poco chiare, così come il suo stato di residenza.

L’incidente ha anche causato numerosi feriti, con un totale di 54 persone trasportate in ospedale. Tra di loro, alcuni sono in condizioni gravi, con due pazienti ricoverati in codice rosso al Policlinico e uno al Fatebenefratelli. Gli altri feriti sono stati assistiti e trasportati in codice giallo o verde negli ospedali di Milano, tra cui il San Carlo e il San Raffaele. Molti dei feriti sono stati dimessi poche ore dopo l’incidente, ma la situazione rimane monitorata da parte delle autorità sanitarie.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha visitato il Policlinico per incontrare i feriti e ha espresso la sua solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. Sebbene la prognosi di alcuni pazienti rimanga riservata, i due ricoverati in neurorianimazione sono stabili e non sono in pericolo di vita.



