Vannacci intervistato a Sanremo, poi arriva una sedicente Vip a contestarlo in diretta





Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega e ora leader del movimento Futuro nazionale, ha subito un’inaspettata contestazione fuori dall’Ariston. Durante un incontro con i giornalisti prima dell’ingresso in teatro per la quarta serata del Festival di Sanremo, Vannacci è stato interrotto da Denny Mendez, ex Miss Italia, anch’essa in attesa di accedere alla platea. Avvicinandosi al generale e ai microfoni, la Mendez ha espresso il suo disaccordo con le sue posizioni, affermando: “Non sono molto d’accordo con lei, Vannacci”. Il generale ha risposto con un sorriso, senza replicare, e ha poi ripreso il dialogo con i cronisti presenti.





Successivamente, l’eurodeputato ha proseguito con la sua dichiarazione, ampiamente anticipata nei giorni precedenti: “Questa divisa, che alcuni definiscono delle grandi occasioni, non è propriamente una divisa, bensì un abito, e rappresenta un’occasione davvero speciale. Siamo lieti di essere presenti al Festival della Canzone Italiana”, ha spiegato. Alla domanda su chi lo avesse invitato, il generale ha risposto: “Un amico, lo stesso che mi ha invitato l’anno scorso”. Ha inoltre precisato: “Partecipo in qualità di privato cittadino per godere di una serata dedicata alla canzone italiana”.

