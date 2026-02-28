Cade da un edificio nel Trapanese, operaio perde la vita: si chiamava Francesco Greco





Una nuova tragedia sul posto di lavoro ha colpito la comunità di Mazara del Vallo. Ieri, un operaio di 50 anni, identificato come Francesco Greco, ha perso la vita in un incidente avvenuto all’interno di un cantiere. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava eseguendo alcuni interventi tecnici quando, per cause ancora da accertare, è precipitato dall’edificio. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita al lavoratore. I medici intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso.





Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, hanno avviato un’inchiesta per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. Le indagini si concentreranno su vari aspetti, inclusi la sicurezza sul lavoro e le condizioni operative del cantiere. La morte di Francesco Greco ha suscitato grande dolore e indignazione tra i suoi colleghi e nella comunità locale.

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quilici, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia, dichiarando: “Alla famiglia di Francesco Greco rivolgo la mia vicinanza più sincera e il cordoglio dell’intera comunità mazarese. In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d’ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, è una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni.” Queste parole evidenziano l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e la necessità di prevenire simili incidenti in futuro.

Anche il segretario della Uil di Trapani, Tommaso Macaddino, ha rilasciato una dichiarazione in merito all’incidente. Ha affermato: “Non ci sono più parole per descrivere lo strazio di fronte a una vita spezzata sul posto di lavoro. Ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l’intera comunità e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare.” Le sue parole sottolineano la gravità della situazione e la necessità di un impegno costante per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Questo tragico evento si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulla sicurezza sul lavoro in Italia. Negli ultimi anni, diversi incidenti simili hanno sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza adottate nei cantieri e sulle responsabilità dei datori di lavoro. La richiesta di maggiore attenzione e rigore nella gestione della sicurezza è diventata sempre più pressante, sia da parte dei sindacati che delle istituzioni.



